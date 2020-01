Otro jugador que deja Deportivo Cali para jugar en el fútbol del exterior

El juvenil volante colombiano, Christian Rivera, futbolista que hasta 2019 militó en las filas de Deportivo Cali, continuará su carrera en Xolos de Tijuana, escuadra de la Liga MX que reforzará su zona medular con el futbolista nacido en la capital del departamento del Valle. El jugador, cuya salida había sido motivo de especulaciones durante los últimos días, finalmente llegó a un acuerdo con el club y dejará el fútbol de nuestro país.

A sus 23 años, Rivera mostró varias condiciones a lo largo de 2019, disputando una buena cantidad de partidos bajo el mando del técnico argentino Lucas Pusineri, hecho que le valió la atención de algunos equipos, siendo los mexicanos los que se quedaron finalmente con el 70% de sus derechos económicos por un total de dos millones de dólares, para que el colombiano llegue a préstamo al país del norte de América.

“Estoy hoy cumpliendo un sueño, y le agradezco al Comité Ejecutivo por permitir que esto sea una realidad. Tengo sentimientos encontrados, pero no es un adiós sino un hasta luego, y esperaré algún día volver a vestir los colores del Deportivo Cali que es una institución que me lo dio todo, me formó como persona, como jugador y es a quien le debo lo que soy hoy”, expresó el jugador antes de su viaje a México, previsto para este sábado 4 de enero, donde realizará los exámenes médicos de rigor con su nuevo club.

El préstamo de Rivera va hasta diciembre de 2020, momento en el que el equipo mexicano decidirá si compra la totalidad de su pase, abonando 500 mil dólares adicionales o, si por el contrario, decide que el jugador regrese al equipo verde del Valle del Cauca. En caso de que Xolos decida hacer efectiva la opción de compra, Deportivo Cali conservará el 30% de los derechos económicos del futbolista.

Con esta, Deportivo Cali confirma otra salida importante de su plantel, al cual, aunque ha sumado jugadores, va a verse afectado de cara al 2020.