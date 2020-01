Tras la presentación de sus nuevas caras en medio de una nueva jornada de trabajo durante la pretemporada, Independiente Medellín confirmó que otro de sus jugadores importantes no seguiría en la institución debido a una decisión técnica. Se trata de Leonardo Castro, delantero que podía aportar mucho al planteamiento de Aldo Bobadilla y que se recuperaba de una lesión de ligamento cruzado en su rodilla izquierda.

Sin embargo, parece que más allá de encontrarse lesionado y de que el técnico lo tuviera entre sus planes, mientras que la institución le había propuesto una renovación de contrato, los planes del jugador eran cambiar de equipo o, por lo menos, recibir un aumento bastante grande en su contrato, hecho que molestó tanto a dirigentes como a cuerpo técnico y que terminó por la salida del futbolista del 'poderoso'.

Al respecto, el Bobadilla fue claro para referirse a la situación actual de Castro y a su molestia frente a las decisiones tomadas por él pese a las buenas intenciones que se tuvieron en su caso: "Estuvo negociando con otros clubes y es normal que no haya concretado. Hace mucho tiempo no juega. Una lesión de rodilla te saca mucho tiempo y te quita ritmo, aún así acá lo quisieron renovar. Es un privilegiado pero jugadores así conmigo no".

Y luego prosiguió, mostrando su inconformidad y dejando en claro que el atacante no continuará: "Que el club te quiera renovar estando lesionado es un privilegio, pero si tú por momentos ni contestas el teléfono es una falta de respeto. Desde marzo le querían renovar. Jugadores así no".

Este miércoles, Medellín presentó sus caras nuevas para 2020 y en ataque sumó dos jugadores, al argentino Federico Laurito y al exAtlético Huila, Byron Garcés, con quienes Bobadilla espera sumar el complemento necesario al plantel que ya tiene y llegar, como mínimo, hasta la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por su parte, Castro deberá buscar un nuevo club para continuar con su carrera.