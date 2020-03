Pedro asegura que se irá de Chelsea a final de temporada

Tras cinco temporadas en el fútbol inglés, con Chelsea, el atacante español, Pedro, tomó la decisión de dejar el equipo, siendo esta la temporada en la que menos minutos sumó y en donde menos protagonista fue de un equipo que supo dar grandes pasos desde su llegada y al que ayudó con sus goles.

El futbolista, que llegó proveniente de Barcelona, confirmó su salida a la 'Cadena Ser' de España y aseguró que no sabe dónde jugará, pero lo cierto es que se marchará en condición de libre, declaraciones que fueron reproducidas por 'The Independent': "Voy a acabar mi contrato, pero en este momento no es lo más importante. Lo que suceda con respecto a mi futuro ya se verá, pero en este momento no es importante ya que ni siquiera sabemos cuándo volveremos a entrenarnos y competir".

Y aunque en diálogo con la web oficial del club tuvo que matizar sus palabras, todo indica que volvería a España para continuar su carrera, aunque no lo hará en Barcelona, club en el que debutó y que no atravesaba su mejor presente cuando se presentó la suspensión de las ligas a causa del coronavirus.

"He visto un montón de mensajes de los fans del Chelsea diciéndome adiós y agradeciéndome por el tiempo que pasé aquí, lo cual agradezco, pero me gustaría decirles a todos los fans simplemente que mi contrato actual está llegando a su fin, pero todavía tengo que hablar con el club. No sé si seguiré jugando aquí o no. Esa conversación aún está por llegar", sentenció por el jugador ofensivo.

A la espera de la reanudación de la temporada y mientras tanto el mundo del fútbol como del deporte en general se encuentra en vilo, los futbolistas continúan con sus trabajos desde casa.