Pogba vuelve a estar cerca de Juventus y Manchester United se preocupa

Hace algunos meses, la salida de Paul Pogba de Juventus, parecía un hecho. El futbolista francés, quien no se sentía cómodo en Manchester United tras la llegada de Ole Gunnar Solskjaer, apuntaba a regresar a Juventus pese a la alta suma que había pagado el cuadro inglés para llevarlo y a que su rendimiento tampoco había sido excepcional, más allá de algunas actuaciones destacadas, algo que el futbolista achacaba, muchas veces, a sus compañeros.

Sin embargo, la llegada da de Bruno Fernandes cambió el panorama para el futbolista francés, junto al portugués Pogba encontró un compañero en la mitad de cancha con el que podía armar mejores jugadas, encontró un mejor ritmo y se vio más suelto, hecho que lo convirtió en uno de los futbolistas más importantes en la parte final de la temporada y que ahora pone en duda su salida, pese que a que Juventus, en especial tras la llegada de Pirlo, sueña con él.

Ante esta búsqueda, según confirmó el medio italiano, 'Tuttosport', la clave sería una posible salida de Douglas Costa para llegar a la institución inglesa, pues en caso de que el brasilero aceptara la nueva propuesta y se viera tentado por el proyecto de Solskjaer, se convertiría en ficha de cambio para los italianos y el sueño de Pogaba por regresar, estaría muy cerca de convertirse en una realidad.

Mientras continúa moviéndose el mercado de pases, Pogba sigue sin resolver su futuro y, aunque está claro que en Manchester ha logrado recuperar un poco de todo lo que mostró con el club italiano, pretendientes no le faltan y su continuidad no está asegurada por el club británico, donde no ha podido explotar todas sus condiciones.