Prensa inglesa asegura cuál es la prioridad de Paul Pogba en la próxima temporada

Pese a que no se conoce cuál será el futuro de la temporada del fútbol europeo, los rumores y posibilidades de transferencias en el próximo mercado de pases, siguen moviéndose. En este marco, uno de los nombres que más suena es el del francés Paul Pogba, jugador de Manchester United y quien llegó al equipo del norte de Inglaterra como el jugador más caro del mundo, pero quien no ha podido demostrar tod su calidad en los 'Diablos Rojos'.

Lea también: En América no son muy buenas las noticias para el próximo mercado de fichajes

Por eso, en medio de esta difícil situación y luego de varios malos entendidos entre el representante del futbolista y el club, el diario británico 'The Sun', reveló cuál sería la prioridad de Pogba de cara a la próxima temporada, la cual no está relacionada con mejorar su nivel en el equipo de Old Trafford sino con un cambio de club, deseo que está relacionado con su llegada a Real Madrid, la cual estuvo cerca de darse a inicios de la temporada pasada.

Tras el regreso de Zinedine Zidane a la institución, el equipo merengue hizo una gran inversión en refuerzos, sin embargo, apenas un poco de ellos rindieron como se esperaba, siendo Eden Hazard y Luka Jovic dos de los que peor temporada tuvieron, en ese sentido, la institución en cabeza de Florentino Pérez apunta a la llegada de Pogba para dar una mano en el medio del campo y de Haaland, que se quedaría con el puesto del mencionado Jovic.

Le puede interesar: Ancelotti quiere un equipazo en el Everton: no solo va por James Rodríguez

Pogba es una de las obsesiones que tiene Zidane desde que regresó al banco del Madrid y, aunque en el mercado de pases previo a la temporada 2019/20 no se dio el traspaso, esta sería la oportunidad perfecta para que técnico y volante franceses se encontraran en el Santiago Bernabéu, esperando que las ventas de James y Gareth Bale se den según lo planeado.