Presidente de Boca Juniors fijó expectativas sobre la llegada de Cavani

Tras las palabras de Jorge Bermúdez respecto a la posible llegada de Edinson Cavani a Boca Juniors, ahora el encargado de tomar la palabra fue el presidente de la institución 'Xeneize', Jorge Amor Ameal, quien se refirió a la situación y fue el encargado de dar expectativas claras sobre el posible fichaje del atacante uruguayo, quien tiene ganas de acercarse a su país y ve en el equipo argentino una buena posibilidad.

"A nosotros nos llena de orgullo que un jugador como Cavani diga que quiere vestir la camiseta de nuestro club. La realidad es que la economía nuestra no es la de Cavani", afirmó el máximo directivo del club al programa partidario Pintado de Azul y Oro, dejando en claro que la situación no se presenta sencilla a menos que el jugador decida resignar una buena parte de sus ganancias por estar cerca de casa.

Y luego se encargó de concluir elogiando a Carlos Tevez, quien brilló en la última parte de la Superliga tras la llegada de Miguel Ángel Russo: "Antes de Cavani, hablábamos de Guerrero. Y decíamos que 'Carlitos' (Tevez) no tenía nada que envidiarle a Guerrero. Y así fue, no tuvo nada que envidiarle, ¿o no? Por eso tenemos que pensar más en nuestros jugadores y creer en ellos. Eso sí, nadie va a discutir que Cavani es un gran jugador".

Con los mercados quietos y a la espera de lo que suceda en Europa y también en este lado del mundo, los hinchas de Boca Juniors sueñan con tener al atacante uruguayo jugando en la Bombonera con los colores de su equipo y, aunque realmente se presenta como una cuestión complicada, la decisión del futbolista sería clave y destrabaría la negociación, facilitando todo para el vigente campeón argentino.