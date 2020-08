Presidente del Atlético de Madrid fue contundente sobre fichar a James Rodríguez

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, habló sobre la posibilidad de poder fichar a James Rodríguez, el colombiano que no continuará en el Real y busca lo más pronto posible resolver su futuro deportivo.

Mire acá: Dan por hecho que James jugará en el Atlético de Madrid (Video)

La intención de Rodríguez es tener más minutos como profesional y volver a su estado de forma que lo caracterizó durante varios años; por supuesto, la opción para que llegue al Atlético de Madrid ha estado latente en el trascurso de la temporada, ya que el 'colchonero' lo quería el año pasado. Sin embargo, el directivo del club 'rojiblanco' dijo que hoy en día no está en los planes.

"No creo que James entre en los planes del Atlético de Madrid", expresó Enrique Cerezo en Radio MARCA de España. "No tengo ni idea si vendrá finalmente James, aunque no creo que entre en los planes del club", agregó.

Esta información se une a la posibilidad que empezó a sonar hace unos días de que el colombiano pueda ser contratado por el PSG de Francia, escuadra que estaría en conversaciones con el representante del 'cafetero' Jorge Mendes.

Puede ver: Mendes ofrece a James al PSG, Conmebol reparte dinero para jugar y El Efecto Simeone (Cap.94)

Por ahora, James continúa entrenando con el Real Madrid a la espera de los próximos movimientos del mercado de fichajes y así definir su futuro deportivo.