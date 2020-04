Presidente del Galatasaray rompe el silencio sobre la posible salida de Falcao

Las últimas semanas salió a flote una noticia que indica que el goleador colombiano Falcao García podría salir del Galatasaray de Turquía. Varios son los rumores sobre esta posibilidad que ubica al 'cafetero' en el Al Hilal de Arabia Saudita.

Sin embargo, el presidente del equipo turco, Mustafa Cengiz, decidió romper el silencio y hablar al respecto en el canal oficial del club. Asimismo, resaltó que tienen muchas ofertas siempre, pero ninguna ha tenido que ver con el 'Tigre'.

"Nuestros jugadores son los mejores. Las ofertas van y vienen, pero no sé nada de Falcao. No puedo hablar de una oferta no oficial", respondió a la inquietud, aunque no negó que hayan preguntado por el ariete colombiano.