Presidente Nacional contó las alternativas para reforzar la defensa

Atlético Nacional iniciará su participación en la Liga Betplay este domingo 26 de enero cuando reciba en el estadio Atanasio Girardot desde las 5:20 de la tarde al recién ascendido Deportivo Pereira.

A pesar de que el conjunto 'verdolaga' fue uno de los equipos que más cantidad de contrataciones hizo para la nueva temporada, tiene una sensible falencia en cuanto a los defensores, después de que se conociera la no renovación del contrato y posterior retiro de Alexis Henríquez y la partida de Daniel Bocanegra a Libertad de Paraguay.

Precisamente para dicho duelo con Pereira, el director técnico Juan Carlos Osorio convocó como zagueros a Brayan Córdoba, Daniel Muñoz, Helibelton Palacios, Christian Mafla, Diego Braghieri.

Sin embargo, Nacional volverá a ser protagonista en el mercado de fichajes para conseguir la contratación de por lo menos un defensa central de experiencia y jerarquía.

Juan David Pérez, presidente del conjunto 'verdolaga' aseguró ante los medios de comunicación que está analizando las posibilidades ya que la mayoría de clubes están "armados" y los jugadores con su futuro definido.

"No, es una situación que se presentó extemporáneamente después de haber avanzado la pretemporada a un par de días de viajar a la Florida Cup y estamos mirando las posibilidades. No es fácil salir a estas alturas al mercado, ya los equipos están armados, los jugadores tienen definido sus futuros inmediatos, pero bueno, hasta último minuto estaremos mirando posibilidades, pero no se trata de suplir una posición por hacerlo, si encontramos algo que nos funcione, bien, o seguiremos así", dijo Pérez.

Extraoficialmente se ha conocido que Atlético Nacional está negociando la vinculación del zaguero central caleño de 28 años Geisson Alexander Perea Ocoró, quien en 2019 fue pieza clave en la temporada de Deportivo Pasto. También se estaría trabajando la contratación de Oswaldo Henríquez, quien terminó su contrato con Vasco da Gama de Brasil.