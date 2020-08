Primer cara a cara: Messi habló y puso a temblar a Koeman

Las noticias sobre el futuro de Lionel Messi siguen generando de qué hablar en el fútbol internacional. En las últimas horas se conoció de una reunión que entablaron el día de hoy el astro argentino junto con el nuevo entrenador del Barcelona, Ronald Koeman. El motivo de este encuentro era para que el técnico le compartiera cuál será su plan de trabajo y asegurarle que contará con él en el nuevo proyecto.

Sin embargo, tras darse esta cena, se pudo conocer desde la cadena RAC 1 que Messi le habría dicho a Koeman que al día de hoy se ve más afuera que adentro del Barcelona. Esta información se une al descontento del argentino con la actual dirigencia del cuadro culé.

Cabe recordar que en las últimas horas también se ha conocido que varios de los jugadores insignias del Barcelona saldrían en este mercado. Dentro de los nombres se habla de Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergio Busquets y el mejor amigo de Messi, Luis Suárez.

Por otro lado, hay que recordar las declaraciones de Ronald Koeman en su presentación como nuevo entrenador del Barcelona para las dos próximas temporadas, aseguró que confía en que el argentino Leo Messi siga capitaneando el equipo y pueda así jugar a sus órdenes.

"Me encantaría trabajar con Messi, porque Messi te gana partidos. Es el mejor del mundo y lo quieres tener en tu equipo, no en el equipo contrario", afirmó en una rueda de prensa que tuvo lugar en el Auditorio 1899 del Camp Nou.



En cualquier caso, Koeman dijo desconocer si el astro argentino quiere marcharse del Barcelona. "No sé si tengo que convencer a Messi. Si quiere quedarse, yo estaré contentísimo, pero aún le queda un año de contrato. Así que es jugador del Barça", apuntó.