PSG le cierra la puerta a la posible salida de Cavani

El atacante uruguayo Edinson Cavani seguirá en el París Saint-Germain hasta final de temporada, cuando expira su contrato, después de que el Atlético de Madrid haya renunciado a hacer una nueva oferta para llevárselo este invierno, publica este jueves la web del diario "L'Équipe".

Según el rotativo, el club español no ha podido elevar su última oferta, de 15 millones de euros, al no haber podido vender a Thomas Lemar para poder disponer de mayor liquidez. Así pues, no ha efectuado una tercera proposición de 18 millones, que hubiera podido hacer cambiar de opinión al PSG para dejar partir a su máximo goleador histórico (198 goles), de 32 años, relegado a un segundo plano esta temporada con la llegada del argentino Marco Icardi.



'L'Équipe' sostiene que Cavani estaba dispuesto a bajarse el salario para llegar al Wanda Metropolitano y que trató, sin éxito, de contactar con el presidente del PSG, Nasser al-Khelaifi, para que le abriera la puerta de salida. Sin embargo, el diálogo se tornó imposible y eso dio por finalizadas las negociaciones, pues se hizo evidente la negativa de los franceses para recibir un poco de dinero extra por un jugador que les dio muchas alegrías.

De igual manera, el propio diario asegura que el club francés quería 20 millones de euros por uno de los jugadores más queridos por la afición, teniendo en cuenta que a mitad de año termina su contrato y que se marchará de la institución en condición de libre.



Mermado por las lesiones esta temporada, el jugador se entrenó esta mañana con sus compañeros con normalidad y el entrenador, Thomas Tuchel, no descarta alinearlo unos minutos el próximo sábado frente al Montpellier. Pese a ello, es poca la continuidad que ha tenido, situación que probablemente se mantenga hasta el final de temporada.