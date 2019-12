Sin lugar en Palmeiras, Miguel Ángel Borja está listo para abandonar el club brasilero y continuar su carrera en otro equipo, buscando volver a demostrar esas condiciones de delantero letal que le merecieron el galardón como uno de los mejores jugadores de América. +

Y aunque hay varias posibilidades en el panorama, el atacante se inclinaría por regresar al país, donde su familia quiere estar y el delantero anhela jugar. En ese sentido, Borja habló con la emisora ABC Cardinal de Paraguay y contó cuáles son sus intenciones a futuro, demostrando su intención de jugar en Junior, pero sin dejar de lado la propuesta de Olimpia, club con el que se disculpó.

"La verdad es que no es fácil estar en vacaciones y al mismo tiempo estar pensando en el futuro. Sabemos que el jugador se rije de acuerdo a con lo que el empresario se esté moviendo. Mi empresario venía hablando con la gente del Olimpia y yo estaba muy contento con que Olimpia se interesara en mí. Mi representante me habló de Olimpia hace como un mes y están surgiendo otras opciones también, como la de Junior. Analizando con mi familia estamos tomando la mejor opción", arrancó diciendo el colombiano al medio paraguayo.

Posteriormente continuó: "Yo no hablé con ninguno de los directivos de Olimpia. Yo no pude hacerlo, pero sí mi empresario pudo hablar con ellos. Yo soy hincha del Junior y me gustan los colores desde muy chico. Pero aquí yo respondo también de lo que pueda hablar con mi familia. Necesito la tranquilidad, la felicidad de ellos, que estuvieron muchos años fuera del país. Si es la voluntad de Dios, paramos aquí en Colombia o tal vez en Olimpia, porque la idea es dejar las puertas abiertas. Si (en Olimpia) se sintieron ofendidos o mal por la decisión que se está manejando, les pido disculpas, pero yo no dependo solamente de mí sino de la decisión que pueda tomar en familia".

Y no desestimó la posibilidad de llegar a Paraguay: "No puedo decir 'ya no voy para Olimpia', porque solo Dios es el que toma la última decisión. Olimpia es uno de los mejores equipos de América. Fue campeón tres veces de la Libertadores. ¿Quién no quiere estar en un equipo tan ganador? La ilusión mía siempre estuvo. Estoy dispuesto a lo que Dios ponga en el medio de todo. Ahora no puedo decir 'ya me voy para cierto equipo', porque no hay nada aún, no firmé. Solo puedo decir que mi familia está muy ilusionada con venir a Colombia".

Así que concluyó: "Así como Junior está hablando con Palmeiras, Olimpia también lo está haciendo, me lo dijo el presidente del Palmeiras, acabo de hablar con él. Ellos tienen diálogo, conexión directa".

De momento no se ha confirmado en dónde jugará Borja, sin embargo, desde Junior esperan que la decisión se tome de manera rápida y que el futbolista pueda sumarse a la disciplina tiburona, cuya afición anhela un equipo competitivo para así pelear por todos los títulos en 2020.