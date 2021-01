América de Cali empezará pronto trabajos de pretemporada en busca de fortalecer su idea de juego de cara al inicio del campeonato colombiano y la Copa Libertadores, principal objetivo del equipo ‘Escarlata’ en este año. Por supuesto, varios son los nombres que suenan como posibles refuerzos, uno de ellos es la posibilidad de que Michael Rangel regrese al club.

Al respecto, en charla con ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2 el propio Tulio Gómez se refirió a la opción y la negó; asimismo, explicó que esta contratación es muy complicada que se dé porque el delantero le pertenece a Junior. Sin embargo, deja claro que, si ve algún tipo de coqueteo que lleve a Rangel nuevamente a la ‘Mechita’, lo aprovechará de inmediato.

"Lamentablemente no nos lo prestaron y siempre nos ha hecho falta, es un gran goleador. Él se amaña mucho en el América y tiene buenos amigos. Alguna vez me decía: 'Yo no puedo meter goles en el Junior porque desde el banco nadie los mete'. En el momento no hay posibilidades de volverlo a tener, pero si se presenta la oportunidad, hay que verla", aseguró Gómez.

Michael Rangel por el momento continúa en el Junior de Barranquilla, a pesar de no ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico que dirige Luis Amaranto Perea. El goleador bumangués espera resolver lo más pronto posible su futuro deportivo y llegar a un club donde pueda tener los minutos necesarios y así volver a brillar en el fútbol colombiano.

Entretanto, América sigue estudiando qué opciones hay de contratar a un lateral que logre reemplazar a Edwin Velasco, quien irá a jugar al Junior barranquillero.