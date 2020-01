Junior de Barranquilla debutará en la liga colombiana del primer semestre del próximo sábado 25 de enero cuando reciba en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a La Equidad a partir de las 8:10 de la noche.

Sin embargo, la plantilla que dirige el uruguayo Julio Avelino Comesaña tendrá una sensible baja de última hora, después de que se confirmara este miércoles 22 de enero que el club 'rojiblanco' y Talleres de Córdoba llegaron a un acuerdo para la transferencia del experimentado defensor central de 30 años Rafael Enrique Pérez Almeida.

Le puede interesar: Miguel Ángel Borja sería baja en Junior para la primera fecha de la liga

Desde la ciudad de Barranquilla se informó que luego de una reunión que sostuvieron los directivos del equipo y el mismo jugador, se estudió la oferta del conjunto argentino y se tuvo en cuenta el deseo de Pérez de salir al fútbol del exterior para tomar la decisión.

El mismo entrenador Comesaña había asegurado en rueda de prensa que el futbolista le había comentado de una propuestas para irse al exterior y que quisiera tomarla.

"(Rafael Pérez) Ha tenido la posibilidad en el semestre pasado de irse al exterior y no nosotros estábamos en unas circunstancias en las que no debíamos permitir eso por que no teníamos más zagueros; hace poco me comentó que volvía a tener esa posibilidad y que la opción la quería tomar. Si la quiere tomar es por que no quiere continuar y en ese caso yo tampoco iba a cortar esa opción", indicó Comesaña.

Lea también: Comesaña explicó por qué Teo, Borja y Sherman no podrían jugar juntos en Junior

Extraoficialmente se ha comentado que Pérez se unirá a Talleres en condición de préstamo por un año con opción de compra.

La salida del defensor cartagenero se da después de que Junior incorporara al zaguero central Daniel Rosero y además que se recuperar Jefferson Gómez tras haber sufrido una rotura de ligamento cruzado.

De esta manera, el plantel 'rojiblanco' cuenta con cinco defensas centrales para la temporada 2020: César Haydar, Willer Ditta, Germán Mera, Jefferson Gómez y Daniel Rosero.