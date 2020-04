Rafael Robayo y su mensaje directo a la directiva de Millonarios

Rafael Robayo, hoy jugador del Atlético Bucaramanga, habló con ‘Los Dueños del Balón’ sobre su futuro deportivo y la opción de volver a vestir la camiseta de Millonarios, equipo del que es hincha y donde jugó varias temporadas.

Pese a que tiene 36 años, el bogotano piensa seguirle dando cosas positivas al fútbol, por eso admitió que su sueño es regresar al cuadro azul. "Con el profe Alberto Gamero tenemos una muy buena relación, muy buena empatía y la posibilidad va a existir siempre, el tema ya pasará con el club y su esfuerzo económico, sus deseos de llevar a Rafael Robayo", dijo el volante, que recuerda su gran paso por el Deportes Tolima, donde pudo conseguir el título de la liga ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

"Yo estoy dispuesto a volver, que el club me llame y me pregunte; claro que quiero regresar, es mi casa. Me gustaría poderle colaborar a Millonarios en el juego y al profe Alberto también. Es algo que como hincha no podría mentir. Pero como te digo, eso ya pasa por el tema administrativo, los costos, los jugadores que necesiten en las posiciones; son cosas que se salen a veces del entrenador", analizó.

Y es que, a pesar de querer regresar, Robayo sabe que varios son los factores que dependen para volver a vestir el uniforme ‘embajador’; pero reitera que estaría dispuesto a brindarle lo mejor al conjunto capitalino.

Respecto a la posibilidad de retirarse del fútbol profesional, Rafael Robayo cree que puede aportarle mucho al fútbol colombiano todavía.

"La verdad lo único que tengo claro es que todavía quiero seguir jugando. Gracias a Dios la parte física está en excelente y mi pensamiento es seguir jugando. Ahora, de dirigir... creo que hablando ahorita sería anticiparme, puede que termine en otra faceta como administrando, representando, no sé, hay que pensarlo con calma”, concluyó.