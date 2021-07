¿Reforzando al rival? Teo Gutiérrez interesaría en Libertad de Paraguay

La novela sobre el futuro del delantero Teófilo Antonio Gutiérrez está en su parte definitiva, después de que el mismo jugador comunicara en sus redes sociales su salida de Junior de Barranquilla tras no llegar a un acuerdo para renovar su contrato.

De esta manera, Gutiérrez amaneció este jueves 1 de julio como agente libre y en búsqueda de equipo para continuar su carrera profesional, a pesar de que en la capital del departamento del Atlántico no se descarta que las negociaciones con los directivos 'rojiblancos' continúen y pueda firmar un nuevo vínculo.

No obstante, la terminación del contrato del atacante con Junior llamó la atención de otros clubes no solo del fútbol profesional colombiano, si no que también del exterior, quienes estarían interesados en contratar al experimentado jugador.

Uno de los rumores que tomó fuerza lo dio a conocer el comunicado de TyC Sports Germán García Grova, quien señaló que a Libertad de Paraguay pretendería conocer las condiciones de 'Teo' para tratar de realizarle una oferta y contar con sus servicios.

El equipo gumarelo ya había intentado fichar a Gutiérrez en el pasado cuando Ramón Díaz era su entrenador. Sin embargo, en esta ocasión causa curiosidad que Libertad será rival de Junior el próximo 15 de julio en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.