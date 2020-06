Franco Armani, pieza clave del River Plate que dirige el 'Muñeco' Gallardo, empezó a sonar la semana pasada como posible opción para llegar al Pumas de México, escuadra que estaría seriamente interesada en el guardameta.

Mire acá: Franco Armani saldría de River, pero no para Atlético Nacional

Esta opción, por supuesto, alejaría más la posibilidad de que el 'cuida palos' se mantenga en la órbita de la Selección Argentina. Al respecto, el representante del arquero, Nicolás Petrópulos, aclaró el tema en entrevista con ESPN.

“Quiero destacar que no me llamó nadie oficialmente de Pumas, sino que fueron empresarios los que sondearon las condiciones para que Armani llegue al club. Quiero que quede claro porque eso no es verdad, es una cuestión periodística más que nada, y quiero salvaguardar la imagen del jugador. Pareciera que esto fuese un deseo de Franco por irse y no es así: él está muy feliz en su club", explicó.

No obstante, Petrópulos dejó abierta una pequeña puerta para que Armani salga de River Plate, dependiendo una oferta importante que beneficie al club y al jugador. “No se descarta que si mañana viene una propuesta interesante se analice. Pero lejos está hoy de pensar en su salida”, concluyó.

Puede ver: Las declaraciones contra Villa donde mencionan a las novias de Armani y Borré

Cabe recordar que el arquero de 33 años prometió cerrar su carrera deportiva en Atlético Nacional, club que lo dio a reconocer en el fútbol internacional.