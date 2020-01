River Plate le puso precio a la salida de Juan Fernando Quintero

Pese a que no pudo arrancar 2020 de la mejor manera, Juan Fernando Quintero no deja de generar interés en varios clubes europeos y las últimas informaciones indicaban que Ajax iba por el volante colombiano, realizando una millonaria oferta a River Plate, club dueño de sus derechos y que, aunque no piensa en dejar ir al jugador, podría cambiar de opinión en caso de que la propuesta cumpla con sus expectativas.

Sin embargo, aunque el equipo holandés nunca pasa desapercibido para ningún futbolista, parece que la intención del club de Núñez es clara y no escucharán ninguna oferta que esté por debajo de los 30 millones de euros, valor que tiene la cláusula de rescisión de Quintero y que consideran justo para un volante que ha sido muy importante para el club, pese a que ahora no atraviese su mejor momento.

El futbolista colombiano, quien tuvo que ser sustituido del grupo de convocados que estuvo en el partido contra Independiente debido a una complicación gastrointestinal, no pudo arrancar la pretemporada con el resto de sus compañeros y, aunque luego se vinculó al plantel para trabajar con el resto del grupo, el propio Marcelo Gallardo se encargó de aclarar que estaba un paso atrás, por lo que arrancaría en condición de suplente los primeros partidos del año.

Quintero ya tuvo un breve paso por Europa en el que le tuvo continuidad en Pescara y Porto, pero luego recaló al fútbol francés donde no pudo demostrar su nivel y desde ahí volvió al fútbol colombiano para retomar su juego durante una temporada que le bastó para dar el salto hacia River Plate, donde ha tenido picos muy altos.