El delantero paraguayo Roberto Ovelar fue confirmado por su nuevo equipo en el fútbol colombiano, luego de trasegar en el Olimpia del Paraguay durante el segundo semestre de 2019 donde tuvo pocos minutos y mínima participación con el cuadro de Asunción.

Vea también: La figura del Tolima que quería Gamero para reforzar a Millonarios

Así las cosas, el jugador de 34 años fue oficializado por el club Once Caldas de Manizales, equipo que había apostado por el delantero, pero que no había podido confirmar el anuncio debido a que no alcanzaba un acuerdo pleno con el futbolista, así como con su representante.

#NuevasContratacionesOC Damos la bienvenida al goleador Roberto Ovelar Maldonado. El atacante paraguayo, con más de 350 partidos, 121 goles y títulos en 🇨🇴 🇵🇾, llega a aportar su experiencia y capacidad goleadora al proyecto 2020 🇮🇹. #PorUnOnceMásFuerte pic.twitter.com/96viUrzn0o — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) December 26, 2019

De esta manera, Roberto Ovelar vestirá su tercera camiseta en el fútbol colombiano, luego de integrar las filas del Junior de Barranquilla, así como de Millonarios. En el equipo bogotano, el paraguayo es recordado por sus dos goles frente Atlético Nacional en la superliga de 2018, significando el título para los azules en Medellín.

Cabe anotar que el nacido en Curuguaty (Paraguay) es un jugador reconocido por su fortaleza física y buenos movimientos dentro del área. Sin embargo, su producción futbolística se ve notoriamente afectada por las diversas lesiones que sufre a lo largo de la temporada. El jugador se resiente, generalmente, por problemas musculares.

Le puede interesar: Méndez confirmó los nombres de dos jugadores que llegarán a Santa Fe

Por su parte, el Once Caldas sigue siendo uno de los animadores en el mercado de fichajes de final de año. Ya son seis los jugadores nuevos que tendrá a su disposición el técnico del elenco blanco para la temporada 2020. Jhony Galli Moreira (volante uruguayo), Sebastián Hernández, Pablo Rojas y Luis Payares ya fueron confirmados oficialmente por la escuadra alba.