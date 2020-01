Roger Martínez, ¿cerca de ser fichado por Boca Juniors?

Roger Martínez ha sido noticia en los últimos días por la posibilidad que hay para que el jugador deje el América de México, por lo menos ese es el deseo del futbolista, por eso el propio Miguel 'Piojo' Herrera, entrenador de las 'Águilas', aseguró que el colombiano será tenido en cuenta mientras se defina su futuro. "El que no quiere estar, no va a estar (...) Si llegan por él, le abrimos los brazos y que se vaya".

La intención de Martínez es jugar en Europa, pero mientras no se dé una oferta real cualquier cosa puede ocurrir. Por ese motivo se comenzaron a manejar varias opciones, dentro de las cuales el propio agente del jugador, Fernando López, confirmó que Boca Juniors preguntó por el delantero.

"Hubo un sondeo informal de Boca por Roger. Nunca se le va a decir que no a Boca. No es la primera vez que Boca manifiesta interés", dijo el empresario en el programa '¿Cómo te va, Benedetto?' de Radio Del Plata. y agregó que no le disgusta al 'cafetero' retornar al 'xeneize'. "Tiene ganas de volver a Argentina, no puedo asegurar que su vuelta sea ahora".

Martínez espera poder definir su futuro en los próximos días porque por el momento no es seguro en qué club jugará. América seguirá a la espera de una oferta tentadora para arreglar la no continuidad del colombiano.

El objetivo del ariete es poder ser titular para ser convocado por el técnico Carlos Queiroz a la Selección Colombia en las próximas Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.