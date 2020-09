Rummenigge confirma la marcha de Thiago al Liverpool

El presidente del Consejo Directivo del FC Bayern, Karlheinz Rummennigge, confirmó la marcha del centrocampista español Thiago Alcántara al FC Liverpool, tras seis temporadas en el club bávaro.



"Puedo confirmar que el Bayern llegó esta mañana a un acuerdo con el Liverpool", dijo Rummenigge al diario "Bild".



"Por una parte, lamento que nos deje un gran jugador con el que ganamos el triple. Pero por otro lado un gran deseo de Thiago era ensayar algo nuevo en los últimos años de su carrera. Tras largas discusiones hemos decidido satisfacer ese deseo", agregó el ex internacional alemán.



Thiago llegó al Bayern en 2013 por deseo expreso de Pep Guardiola cuya frase "Thiago oder nicht" se convirtió después en una cita constante en Alemania.



Según informaciones oficiosas, el Liverpool pagará 30 millones de euros por Thiago, quien tenía un año de contrato con el Bayern.



En las últimas semanas el Bayern había presionado para que el fichaje se cerrase antes del comienzo de la Bundesliga. El hispano-brasileño no estaba presente este jueves en el entrenamiento del Bayern, según medios alemanes.

Thiago, de 29 años, llegó al Bayern procedente del Barcelona en 2013, y participó en la final de la última Liga de Campeones ganada al PSG.

El futbolista se convertiría así en el segundo refuerzo del Liverpool de Jurgen Klopp en esta ventana de fichajes luego del lateral griego Kostas Tsimikas.