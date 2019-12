Santa Fe confirmó el fichaje de cinco jugadores para el 2020

Independiente Santa Fe oficializó la incorporación de cinco jugadores para la temporada 2020, confirmándose los nombres que ya eran de conocimiento por parte de la mayoría de aficionados cardenales. Se trata Patricio Cucchi, Dairon Mosquera, Jeisson Palacios, Kelvin Osorio y Matías Ballini, caras nuevas del ‘León’ pensando en la campaña venidera.

El cuadro rojo alista el regreso a trabajos cuando inicie la pretemporada en los primeros días de enero. El técnico Hárold Rivera cuenta con una buenas parte de los fichajes solicitados. Su principal propósito fue, desde un principio, recomponer la nómina ante la numerosa cantidad de contratos que tenía el elenco capitalino. De la mano del presidente Eduardo Méndez, el club adelanto una 'poda' que incluyó a 29 jugadores.

Por ahora, en las toldas cardenales queda por definir las próximas incorporaciones. El primer jugador en la lista es el volante Mauricio Gómez, de Rionegro, quien estaría muy cerca de alcanzar un acuerdo. También se esperan dos contrataciones más en el cuadro bogotano.

Así mismo, Independiente Santa Fe anunció una lista de 29 jugadores que no seguirán siendo parte de la nómina del 'León'. Entre los nombres que se destacan están los de Brayan el 'Coco' Perea, Juan David Valencia, Ómar Pérez, Róbinson Zapata, Juan Daniel Roa, Fabio Burbano, Gustavo Chará, John Chaverra, Nicolás Roa, Víctor Giraldo, Tomás Maya, Kevin Mier, así como el brasileño Thiago Goes, quien no actuó ni un solo partido con los rojos.