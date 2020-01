Sebastián Pérez, volante ex Atlético Nacional, sigue sin definir su situación para el año 2020, luego de haber jugado con el Barcelona de Ecuador durante 2019. Parte de los derechos deportivos del colombiano, cabe recordar, pertenecen al club Boca Juniors.

En un principio, se pensaba que el mediocampista seguiría siendo parte del elenco ecuatoriano para la primera mitad del año que acaba de iniciar. Sin embargo, la situación ha dado un giro en los últimos días por cuenta del interés que tendría Boca, precisamente, para contar nuevamente con él. Al técnico Miguel Ángel Russo le interesa la idea de tener de vuelta al antioqueño.

No obstante, si Boca quiere a Pérez otra vez en sus filas deberá pagarle a Barcelona U$120,000 correspondientes al tiempo que le queda de contrato. Esto, entonces, frenaría la intención del conjunto argentino de sumar al jugador de 26 años.

También se conoció que el futbolista podría tener una oferta de la MLS, la máxima categoría del 'soccer' en los Estados Unidos. Por el momento no se conoce cuál es el equipo al cual llegaría, pero el agente ya habría acercado la propuesta a los directivos de Boca.

Luego de su partida de Atlético Nacional en 2016, Sebastián Pérez no se ha podido consolidar en los distintos equipos por los cuales pasó, incluyendo el cuadro ‘Xeneize’. Allí fue cuestionado por su dieta alimenticia, la cual no incluye carne. Posteriormente viajó a México para jugar en el Pachuca, equipo en el cual solamente estuvo seis meses, antes de pasar al Barcelona. De todas formas, no se descarta que el cuadro de Guayaquil siga contando con él.

Los próximos días serán decisivos para definir el futuro del mediocampista, quien en su momento alcanzó a ser parte de la Selección Colombia cuando el técnico era José Pékerman.