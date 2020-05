Si se va de Nacional, Daniel Muñoz ya sabe en qué equipo quiere jugar

Daniel Muñoz, jugador de Atlético Nacional, habló con Nexo ESPN sobre lo que será su futuro deportivo. El jugador no ocultó que su sueño es llegar a la Selección Colombia y sabe que para que eso se cumpla es crucial darlo todo en el club 'verdolaga'. Además, confesó que sueña en jugar en Europa.

El polifacético futbolista indicó que si se va de Nacional le gustaría un día llegar a un equipo como el Barcelona de España, o incluso ir a una institución de la Premier League, donde podría brillar por su manera de jugar en la cancha, resaltó Muñoz.

“A mí siempre me ha gustado y anhelo jugar en el Barcelona, pero me gusta mucho el fútbol inglés, anhelo jugar en la Premier League, sea el equipo que sea, porque soy un jugador de fútbol intenso, de ida y vuelta, me gusta el fútbol de tenencia, pero con picardía y ganas de ir, volver, meter y ganar. Me identifico mucho con ese juego”, admitió el joven mediocampista.

Por ahora, Daniel Muñoz quiere regresar lo más pronto posible a las canchas para brillar con el 'verde', aportarle al equipo lo mejor y así pelear por el título del balompié colombiano.

La figura 'verdolaga' resaltó que sabe que todo hay que hacerlo paso a paso para que salga bien y así Nacional también se vea beneficiado en un futuro negocio por él.

"No tengo afán de irme de Nacional, porque quiero consolidarme e irme mucho más maduro, irme a un equipo grande, con uno o dos llamados a la Selección y siendo campeón con Nacional que es lo que quiero, no irme sin levantar una copa", concluyó.