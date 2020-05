Temor en el Real Madrid por la ‘jugada’ que estaría alistando James

En medio de la crisis económica que afronta Real Madrid y consciente de que no puede seguir pagando los altos salarios a todo su plantel, el equipo de la capital española se plantea la salidad de un buen número de jugadores por más que no sea al precio esperado, grupo en el que entra el colombiano James Rodríguez, uno de los futbolistas que menos minutos ha tenido en lo corrido de la última temporada.

En ese sentido, desde el clásico rival del Madrid en la capital española también se plantea una embestida por el volante colombiano, quien interesó antes del inicio de la presente temporada, pero que terminó quedándose por la necesidad de Zinedine Zidane de contar con un jugador como él a causa de las lesiones que presentaba el plantel. Transferencia que se facilitaría en el próximo mercado de pases debido a la situación actual de las instituciones deportivas.

Según la prensa española, Atlético de Madrid se alista para cerrar el fichaje de James y lo haría aprovechando que si el colombiano se queda podrá salir en condición de libre. Bajo esta situación, el cuadro 'colchonero' ofrecerá un valor cercano a los 25 millones de euros y esta sería la oferta que les permitiría contar con un futbolista que Simeone tiene en alta consideración y por el que cambiaría su acostumbrado esquema 4-4-2, entendiendo que le hace falta más juego y que Thomas no ha respondido como se lo esperaba en esa posición.

Aprovechando la parte económica y tras el visto bueno de Simeone, quien sería uno de los interesados en que James llegue al equipo, todo parece listo apra que el cambio de equipo, entre instituciones de la capital española, se dé. Mientras tanto, James ya alista maletas, pues está claro que en Real Madrid no continuará y que el club no está dispuesto a dejarlo ir sin costo, motivo por el que prefiere negociarlo en un valor inferior y no en el pactado inicialmente.