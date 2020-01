Junior de Barranquilla debutará este sábado 25 de enero desde las 6:10 de la tarde en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez cuando enfrente a La Equidad en partido de la primera fecha de la liga colombiana del primer semestre.

El equipo de dirige Julio Avelino Comesaña incorporó hasta ahora a nueve futbolistas, Jeison Angulo, Fabián Viáfara, Dany Rosero, Didier Moreno, Cristian Higuita, Larry Vásquez, Sherman Cárdenas, Carmelo Valencia y Miguel Ángel Borja, aunque el mismo entrenador dejó la puerta abierta para tener un refuerzo más.

Y es que después de haber perdido y empatado con Unión Magdalena el pasado fin de semana en los dos últimos partidos de pretemporada, Comesaña habló con El Heraldo de Barranquilla en donde aseguró que Junior tiene que "hacer una incorporación más".

"Yo pienso que nosotros tenemos que hacer una incorporación más, por que hay algunas zonas de la cancha donde estamos un poco desprotegidos y para lo que tenemos por delante creo que tenemos que pensar en eso", indicó el entrenador.

El conjunto 'rojiblanco' había estado interesado en finiquitar un jugador más a su plantilla, pero tras la confirmación de que el uruguayo Matías Zunino firmó por Liga de Quito de Ecuador, se especuló que la nómina del cuadro barranquillero no tendría nuevos elementos.

Sin embargo, lo manifestado por Comesaña abrió la puerta para que los directivos de Junior inicien las negociaciones por un refuerzo más, aunque el estratega indicó que no ascenderá ningún futbolista del Barranquilla F.C.

"Hemos hablado (con los directivos) de todo durante este tiempo. Desde que se acabó el torneo hasta ahora hemos hablado de muchas cosas, pero las cosas van cambiando en la medida que consigo un jugador de pronto con otras características distintas a las que pretendíamos, que no se pudo porque se escapó el jugador, porque otro no vino. Todos los días van cambiando cosas y no se puede tener la certeza de lo que uno trae", dijo el técnico.

Julio Comesaña no aclaró en qué posición busca el nuevo jugador, pero se ha filtrado que sería un volante mixto que se desempeñe por la banda derecha.