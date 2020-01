Tijuana de México lanzó tentadora oferta para sacar a Sebastián Villa de Boca

El jugador colombiano Sebastián Villa, que actúa en Boca Juniors, recibió una oferta millonaria por parte club mexicano Tijuana, que estaría dispuesto a pagar cerca de 6.5 millones de dólares por el 70% del pase del futbolista, según información del medio argentino T y C Sports.

Mire acá: Russo fue claro al hablar sobre el futuro de Sebastián Villa en Boca Juniors

Este hecho es la gran noticia hoy en el entorno de Boca, pues Villa es un jugador importante en el proyecto que está creando el técnico Miguel Ángel Russo. Incluso, el propio entrenador admitió en pasadas declaraciones que el colombiano sí será tenido en cuenta en su gestión.

"Tiene muchas cosas buenas, desequilibrio, velocidad, potencia. Tiene la suerte de que conozco al futbolista colombiano, sé cómo funciona, cómo piensa y uno siempre trata de ayudar. Este es un club que acoge bien a los colombianos... Córdoba, Bermúdez; eso es un plus", afirmó.

Y es que el estratega conoce el fútbol de Colombia gracias a su paso por Millonarios, institución donde estuvo durante dos años y conquistó la liga y la Superliga (al derrotar a los dos clásicos rivales, Independiente Santa Fe y Atlético Nacional).

Puede ver: Sebastián Villa dejaría Boca Juniors: en México pagarían el dinero que pide

Además de Tijuana, otros equipos han mostrado interés Sebastián Villa; por ejemplo, de la MLS de los Estados Unidos han tentado al colombiano para que fuera a jugar allá, pero este todavía no se decide.

Por el momento no hay nada claro por el futuro extremo ‘cafetero’. Boca quiere retenerlo durante este 2020 donde uno de los objetivos más grandes es luchar por el título de la Copa Libertadores, certamen que no gana el club ‘xeneize’ desde el año 2007, curiosamente de la mano de su actual entrenador Miguel Ángel Russo.