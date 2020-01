Aunque se había especulado mucho sobre la salida de Edinson Cavani de PSG, parece que finalmente las partes llegaron a un acuerdo y el atacante uruguayo se convertirá en nuevo jugador de Atlético de Madrid tan pronto como finalice la temporada y se abra el mercado de pases de verano (mitad de año) en Europa. Así lo informó la cadena 'Sky Sports' Italia, cuyos periodistas siguen de cerca las contrataciones del fútbol europeo.

El acuerdo, que se habría cerrado en las últimas horas, permitiría al futbolista suramericano abandonar la disciplina del técnico Thomas Tuchel para buscar un lugar en el esquema de Diego Simeone, quien conoce bien al jugador y reconoce todas sus capacidades, por lo que le podría garantizar mayor participación y trascendencia en un equipo que no ha tenido el inicio de temporada esperado.

De tal forma, Cavani llegaría libre, es decir, sin costo para el equipo 'colchonero', una operación que resulta favorable en todos los aspectos para el cuadro de la capital española, que le ofrecería al futbolista un contrato de dos años y no de tres, como inicialmente se había especulado que sería.

La información, que no ha sido confirmada por ninguno de los clubes o por el propio jugador, no descarta la posibilidad de que el uruguayo arribe al país ibérico en enero, sin embargo, asegura que es muy difícil que esto se presente pues, teniendo en cuenta que la transferencia no va a representar ingreso alguno para los parisinos, ellos no están dispuestos a cederlo de manera tan sencilla.

Cavani perdió protagonismo en PSG desde la llegada de Neymar al equipo de la capital francesa y, esto mismo, se vio respaldado tras la contratación de Mauro Icardi, atacante argentino quien ha tenido un gran rendimiento con el equipo del Parque de los Príncipes.