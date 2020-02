Tres jugadores saldrían de Nacional en los próximos días

Con apenas dos partidos disputados en lo corrido de la Liga BetPlay, Nacional es el único líder del certamen luego de dos victorias en las que ha demostrado buen poder ofensivo, pero varios problemas en el juego. El cuadro dirigido por Juan Carlos Osorio, quien sigue aplicando rotaciones dentro del plantel, no ha podido consolidar una buena defensa y pese a que en el ataque suele ser letal, ha recibido varios goles, como sucedió en el juego contra La Equidad.

Lea también: Movido invierno en Europa: top de los fichajes más importantes en el mercado

Pese a ello, tras la llegada del defensor Geisson Perea, proveniente de Pasto y quien tuvo más problemas de los esperados para superar los exámenes médicos de rigor, Andrés Reyes, una de las buenas alternativas para la zaga verdolaga saldrá de la institución en los próximos días, algo que confirmó el entrenador, Juan Carlos Osorio, en la previa del partido contra Jaguares, encuentro válido por la tercera fecha de la competición local.

"Ante la inminente salida de Daniel (Bocanegra), por decisión propia, y Andrés Reyes, por decisión de nuestra junta directiva, hicimos un análisis detallado de los posibles candidatos, nos ofrecieron de muchos países y al final insistimos en él (Perea) por sus características", afirmó Osorio sobre su elección del exDeportivo Pasto y los planes del equipo a futuro, entendiendo que no es necesario contar con más jugadores en esa zona del campo.

Le puede interesar: El 'descubridor' de Egan Bernal cuenta detalles no conocidos de su llegada al Sky

Sin embargo, Andrés Reyes no sería el único que se iría, pues según las últimas informaciones del equipo verdolaga, los jugadores Neyder Moreno y Juan Pablo 'Indio' Ramírez, también abandonarían el equipo, algo que también mencionó la periodista Pilar Velásquez y que le significaría a los jugadores que su futuro no sea muy claro, pues no se sabe a qué equipo podrían llegar y no quieren correr con la misma suerte de Alberto 'Tino' Costa, quien se entrena en la institución pero no tiene la confianza del técnico y no tendría minutos.