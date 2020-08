Última puja por Alfredo Morelos: ofrecen 16 millones de libras a Rangers

En medio de un atípico mercado de fichajes en el fútbol europeo por el cambio de fechas, cronogramas y la escasez de recursos en algunos clubes por culpa de la crisis que ocasionó la pandemia, algunos nombres siguen sonando fuerte en los últimos días del periodo de transferencias.

El colombiano Alfredo Morelos es uno de ellos, luego de tener más de tres temporadas exitosas en el Rangers de la primera división de Escocia y seducir a clubes de ligas más importantes con su alta cantidad de goles y determinación en el ataque. Por esto, ha despertado numerosas ofertas por su fichaje.

El único club que queda en la lucha por Morelos es el Lille de Francia y, según revelaron medios deportivos de Escocia como 'The Herald' y 'Times Sport', han puesto una última oferta sobre la mesa de 16 millones de libras para lograr su transferencia a la primera división del balompié galo.

En contra de la negociación entre los dos clubes y el propio Morelos hay un inconveniente importante. La cuestión es de tiempo, puesto que, tanto en Escocia como en Francia ya empezó la temporada 2020/21 y resta solo una semana para que cierren sus periodos de inscripciones en el verano. Por ende, las próximas horas son claves.

Morelos no fue convocado por Steven Gerrard al último partido local de Rangers y eso elevó especulaciones por su posible partida, pero aún no hay nada concreto. Cabe señalar que Morelos suma 142 partidos y 79 goles en cuatro temporadas vistiendo la camiseta de Rangers y que él mismo manifestó semanas atrás que también tuvo ofrecimientos de clubes de España e Inglaterra, pero que en su quipo no hay afán de venderlo y solo saldrán de él por una buena cifra.