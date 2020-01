Un nuevo futbolista se sumó a la pretemporada de Atlético Nacional

Aunque su futuro no está muy claro, Alberto 'Tino' Costa no quiere perder ritmo de competencia y en la mañana de este viernes se sumó a los trabajos de pretemporada de Atlético Nacional, equipo dueño de su pase y en el que se quedaría en caso de no recibir ofertas de otros equipos. El argentino tuvo un semestre irregular, pero brilló en algunos partidos y no estaría del todo descartado por parte de Juan Carlos Osorio.

Lea también: Falcao volvió al gol en amistoso del Galatasaray

Costa, quien tenía permiso del club para arreglar cuestiones relacionadas con su futuro como futbolista, sigue siendo jugador de Atlético Nacional y aunque desde Perú han llegado algunas ofertas, ninguna de ellas se ha concretado. Entre estas posibilidades, la que más cerca está de darse es la de Academia Cantolao, equipo de la parte baja de la tabla en el torneo Inca de 2019 y que recibiría al jugador, aunque el equipo verde colombiano sería el que asumiría todos los costos.

En ese sentido, las negociaciones siguen en proceso, pero todavía no estará claro que hará el futbolista, quien quiere recuperar su mejor nivel sin importar el club en el que juegue y lograr demostrar el talento que lo llevó al fútbol español, a donde espera regresar en algún momento.

Le puede interesar: La advertencia de Mohamed a Boca, sobre un posible fichaje de Edwin Cardona

Con Nacional, Costa disputó apenas 608 minutos entre Liga y Copa, sumó un total de 11 apariciones en partidos y anotó un solo gol. Sin embargo, vale la pena destacar que el futbolista se vio afectado por múltiples lesiones y que, precisamente, la falta de ritmo fue lo que más le costó con Nacional, pues justo en la mitad del semetre, cuando estaba tomando ritmo de competencia fue que tuvo problemas físicos.