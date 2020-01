Mientras que James Rodríguez se sigue poniendo a punto en cuanto al nivel futbolístico, varias noticias han salido acerca de su futuro deportivo en el Real Madrid. Todavía no hay nada claro sobre su futuro, pero medios europeos ponen en duda la continuidad del colombiano en el 'merengue' después de mitad de año.

Ahora, según dio a conocer el diario De Telegraaf de Holanda, Real Madrid ya tendría un preacuerdo con Donny van de Beek, mediocampista del Ajax que se ha destacado en las últimas temporadas y que llamó la atención de varios clubes grandes de Europa, uno de ellos el Real Madrid, a donde llegaría.

Por esta razón, la salida del colombiano se estaría evaluando, ya que lo utilizarían como 'moneda de cambio' para venderlo y con ese dinero invertir en el mediocampista holandés.

Y es que además de no estar todavía en un gran nivel físico, Rodríguez no es titular del equipo, todavía no se gana la confianza de Zinedine Zidane y tiene dos a tres compañeros con mejor nivel por encima de él en la escuadra. Caso concreto Federico Valverde, Isco Alarcón o el mismo Luka Modric. Y eso que todavía no se ha recuperado el ciento por ciento Eden Hazard, quien pelearía por la titular.

James por ahora tendrá lo que queda de esta temporada para poder convencer al cuerpo técnico de seguir vistiendo los colores del club; la ilusión del colombiano es tener minutos y pelear la titular, hecho que por el momento está muy lejos en el club.