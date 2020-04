Wilson Morelo le abre la puerta a un club de la costa en Colombia, pero prioriza a Santa Fe

Con 32 años, Wilson Morelo se ha caracterizado por hacer una gran carrera deportiva con varios momentos destacados, en especial en Independiente Santa Fe, equipo donde ha ganado varios títulos y la Copa Sudamericana. Por eso tiene un gran sentimiento hacia el cuadro rojo; sin embargo, le queda algo pendiente en el fútbol colombiano.

Para Morelo, como buen nacido en la costa atlántica (Montería), sería especial actuar en un club de esta región, pues le queda cerca a su familia, etc. Precisamente, en charla con Win Sports, el delantero dijo que no le cierra las puertas a los clubes costeños, pero le da prioridad a Santa Fe por el cariño de la hinchada.

"No le cierro las puertas a jugar en un equipo de la costa, pero dentro de la voluntad de Dios me quiero retirar en Santa Fe, quiero jugar ahí mi último partido como profesional, pero muchas veces los planes de uno no son los planes de Dios", dijo Morelo.

Eso sí, el atacante que hoy juega en Colón de Argentina, confesó que del equipo colombiano que lo han llamado en el pasado es Atlético Nacional. "Gracias a Dios hoy estoy en Argentina, me gustaría regresar a Colombia, quisiera que fuera Santa Fe, aunque mi empresario me dijo varias veces que lo llamaban de Nacional, pero nunca se dieron las cosas", concluyó.