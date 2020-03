Xavi reveló los nombres de tres fichajes que quiere para cuando sea técnico del Barcelona

El excapitán del Barcelona y actual actual entrenador del Al-Sadd catarí, Xavi Hernández, aseguró que quiere entrenar al Barcelona, y por ello dejó claro cuáles son los fichajes que le gustaría realizar una vez asuma como estratega de los blaugrana.

"La base es muy buena. Yo ficharía extremos, tipo Neymar, no sé si él encajaría por el tema social, pero futbolísticamente no tengo dudas en que sería un fichaje espectacular. El Barça ya tiene juego por dentro… pero le faltan extremos como tiene el Bayern. No necesita muchos nuevos: Jadon Sancho, Serge Gnabry…", concluyó.

Xavi manifestó que el Barcelona tiene una base con la cual soportar el proyecto y simplemente habría que llevar a cabo algunas modificaciones por las bandas para complementar la plantilla de los catalanes.

“Empezando por el portero (Ter Stegen), que me parece el mejor del mundo; Jordi Alba, para mí, es el mejor lateral izquierdo del mundo; Piqué, el mejor central del mundo; Busquets, mejor centrocampista defensivo del mundo; y Messi, el mejor jugador del mundo. Y, si les sumas a Suárez, a De Jong y a Arthur, me parecen futbolistas para triunfar diez años más en el Barça".

En una entrevista publicada este domingo en 'El Magazine' de La Vanguardia, Hernández habló por vez primera desde que le ofrecieron asumir las riendas del primer equipo azulgrana en sustitución de Ernesto Valverde, puesto que finalmente asumió Quique Setién.

En este sentido, Xavi subrayó que quiere trabajar con personas de su confianza "con quienes haya lealtad", precisó, y admitió que entre ellos se encuentran Carles Puyol y Jordi Cruyff.

El excentrocampista no pone como condición un cambio de directiva para su regreso, si bien reconoció que le gustaría "tener mucha sintonía con todo el mundo".

"En el vestuario no puede haber nadie negativo, tóxico, y el tema médico es importante. Todo tiene que encajar. Me gustaría entrar con gente de mi entorno para formar un buen equipo", resaltó.

E insistió sobre si un eventual cambio de presidente podría avanzar su regreso: "No sería definitivo, pero insisto en que me gustaría tener total sintonía. No sé si podrá darse esta idealidad. No tengo nada en contra de nadie; es más, no tengo mala relación con Bartomeu, con Laporta me llevo bien y Víctor Font y yo somos amigos. Yo estaré con todo aquel que quiera bien al Barça".