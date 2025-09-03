Messi advierte a Argentina: fecha final para su retiro como futbolista

La historia del fútbol mundial está a punto de vivir uno de sus capítulos más nostálgicos. Lionel Messi, el eterno referente de la Selección Argentina, confirmó que el Mundial 2026 será el escenario donde cerrará su carrera profesional. Con este anuncio, el planeta entero empieza a prepararse para el adiós de un jugador que cambió la manera de entender el deporte.

Previo a la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas, el capitán sorprendió a la prensa al asegurar que el duelo en Buenos Aires contra Bolivia será su último compromiso de clasificación como local. “Es mi despedida en casa en unas Eliminatorias, lo vivo con mucha emoción y con la certeza de que cada vez falta menos”, expresó con serenidad el atacante del Inter Miami, quien empieza a transitar el tramo final de una trayectoria irrepetible.

Lejos de ser una decisión improvisada, el anuncio de Messi refleja un proceso de reflexión que se ha intensificado desde su llegada a la MLS. Consciente de que en 2026 tendrá 38 años, el astro entiende que su cuerpo ya no responde con la misma frescura de antes y que la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá será el momento perfecto para bajar el telón. “

Será mi último Mundial y también el cierre de mi carrera. No hay nada más grande que jugar esta competición con Argentina”, confesó con la sinceridad que lo ha caracterizado a lo largo de su vida deportiva.

Hablar de Messi es recorrer una galería de éxitos sin comparación. Desde sus primeros pasos en el Barcelona, donde conquistó 10 Ligas de España, 4 Champions League y 7 Copas del Rey, hasta su paso por el París Saint-Germain, el argentino coleccionó todos los títulos posibles a nivel de clubes. Sin embargo, el mayor tesoro llegó vestido de celeste y blanco, cuando levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022, consagración que lo colocó definitivamente en el Olimpo del fútbol.

La etapa con la selección no solo se mide por ese Mundial. El ’10’ fue protagonista en la Copa América 2021, la cual terminó con lágrimas de emoción tras romper una sequía de 28 años sin títulos para Argentina.

A esto se sumó la Finalissima 2022 frente a Italia en Wembley, un trofeo simbólico que ratificó la supremacía del equipo dirigido por Lionel Scaloni y que alimentó aún más la leyenda de su capitán.

El horizonte ahora está puesto en un último reto: defender la corona en 2026. El rosarino buscará que la albiceleste vuelva a brillar en Norteamérica y así despedirse con un nuevo capítulo dorado. Para muchos hinchas, el simple hecho de verlo disputar otra Copa del Mundo ya es motivo de celebración, sin importar el desenlace.

Cuando llegue ese instante definitivo, el fútbol no solo despedirá a un goleador insaciable y a un genio con la pelota, sino a un símbolo de perseverancia y pasión. Messi dejará un legado que trasciende títulos y estadísticas, un legado que lo consagra como uno de los más grandes en la historia del deporte.