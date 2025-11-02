Actualizado:
Messi al borde de la eliminación en la MLS: Dura derrota del Inter Miami
Messi y el cuadro rosa deberán jugar un tercer partido de desempate en los Playoffs de la MLS.
Los playoffs de la MLS volvieron a encenderse con intensidad tras la sorpresiva victoria de Nashville SC por 2-1 frente al Inter Miami. El equipo de Tennessee impuso su carácter ante una escuadra encabezada por Lionel Messi, que ahora se ve obligada a reaccionar en casa si quiere seguir con vida en la lucha por el título de la Conferencia Este.
Desde los primeros minutos, los locales mostraron un plan claro y agresivo. En apenas el minuto 9, un pase profundo de Hany Mukhtar dejó a Sam Surridge frente al arco, provocando un penal que él mismo convirtió para abrir el marcador. Nashville no solo aprovechó sus oportunidades, sino que demostró determinación para controlar el ritmo y presionar a un rival que parecía desconectado.
El conjunto de Tennessee no se conformó con la ventaja inicial. Justo antes del descanso, en el minuto 45, Josh Bauer amplió la diferencia tras un tiro de esquina perfectamente ejecutado. Ese segundo tanto fue un golpe anímico para los dirigidos por Mascherano, quienes se marcharon al vestuario con la sensación de que el partido se les escapaba de las manos.
En la segunda mitad, el Inter Miami intentó reaccionar con más empuje y posesión, pero le faltó precisión en los últimos metros. Solo en el minuto 89 apareció la genialidad de Messi, quien recortó dentro del área y disparó al ángulo para descontar y dar esperanza a su equipo. Sin embargo, su gol llegó demasiado tarde para evitar la derrota, dejando a su escuadra al borde de la eliminación.
Más allá del resultado, el encuentro dejó claro que Nashville SC supo neutralizar a su oponente con un planteamiento táctico inteligente. Los dirigidos por Gary Smith controlaron los momentos claves, se defendieron con orden y aprovecharon las pelotas quietas, una de sus armas más efectivas durante la temporada.
Para el Inter Miami, la derrota representa una llamada de atención. El cuadro de Florida deberá ajustar su esquema, mejorar su solidez defensiva y acompañar de mejor forma el talento de su capitán si quiere revertir la serie en el decisivo Juego 3. No bastará con la inspiración individual; será necesario un funcionamiento colectivo que esté a la altura de las circunstancias.
Por su parte, Nashville sale reforzado de este enfrentamiento. Ganarle al equipo de Messi no solo alimenta la confianza del plantel, sino que los consolida como uno de los conjuntos más disciplinados y competitivos del torneo. Su capacidad para ejecutar con eficacia y mantener la concentración durante los 90 minutos fue determinante.
Esta serie de playoffs promete un desenlace electrizante. Messi y sus compañeros están contra las cuerdas y deberán ofrecer su mejor versión para seguir soñando con el título. Del otro lado, Nashville SC confía en repetir su fórmula de intensidad, táctica y eficacia. Lo que está en juego no es solo un pase a semifinales, sino el orgullo y la ambición de demostrar quién domina realmente el Este de la MLS.
