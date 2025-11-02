Messi al borde de la eliminación en la MLS: Dura derrota del Inter Miami

El conjunto de Tennessee no se conformó con la ventaja inicial. Justo antes del descanso, en el minuto 45, Josh Bauer amplió la diferencia tras un tiro de esquina perfectamente ejecutado. Ese segundo tanto fue un golpe anímico para los dirigidos por Mascherano, quienes se marcharon al vestuario con la sensación de que el partido se les escapaba de las manos.

En la segunda mitad, el Inter Miami intentó reaccionar con más empuje y posesión, pero le faltó precisión en los últimos metros. Solo en el minuto 89 apareció la genialidad de Messi, quien recortó dentro del área y disparó al ángulo para descontar y dar esperanza a su equipo. Sin embargo, su gol llegó demasiado tarde para evitar la derrota, dejando a su escuadra al borde de la eliminación.

Más allá del resultado, el encuentro dejó claro que Nashville SC supo neutralizar a su oponente con un planteamiento táctico inteligente. Los dirigidos por Gary Smith controlaron los momentos claves, se defendieron con orden y aprovecharon las pelotas quietas, una de sus armas más efectivas durante la temporada.

Para el Inter Miami, la derrota representa una llamada de atención. El cuadro de Florida deberá ajustar su esquema, mejorar su solidez defensiva y acompañar de mejor forma el talento de su capitán si quiere revertir la serie en el decisivo Juego 3. No bastará con la inspiración individual; será necesario un funcionamiento colectivo que esté a la altura de las circunstancias.