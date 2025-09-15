Messi cambia de planes y volvería a jugar un partido en Argentina

El pasado jueves 4 de septiembre fue un día emotivo para el fútbol de Argentina, teniendo en cuenta que Lionel Messi habría jugado su último partido con la selección nacional en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

En la previa del duelo por la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se anunció que Messi haría parte del encuentro con el objetivo de despedirse de la afición local, ya que 38 años estaría próximo a jugar su último Mundial.