Messi volvería a jugar en Argentina
Fútbol
Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 16:13

Messi cambia de planes y volvería a jugar un partido en Argentina

Lionel Messi se habría despedido de la Selección Argentina en condición de local.

El pasado jueves 4 de septiembre fue un día emotivo para el fútbol de Argentina, teniendo en cuenta que Lionel Messi habría jugado su último partido con la selección nacional en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

En la previa del duelo por la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se anunció que Messi haría parte del encuentro con el objetivo de despedirse de la afición local, ya que 38 años estaría próximo a jugar su último Mundial.

 

La afición de la albiceleste colmó las tribunas del estadio Más Monumental para despedirse de Messi, que brilló en el encuentro al anotar dos goles en el triunfo 3-0 sobre Venezuela.

Messi volverá a jugar en Buenos Aires

En las últimas horas, Lionel Scaloni, director técnico de la selección de Argentina, sorprendió al asegurar que Lionel Messi "seguramente" volverá a jugar un partido en Buenos Aires.

En diálogo con Olé, el entrenador campeón del Mundo en Qatar 2022 dio a conocer el emotivo momento que vivió el plantel de la albiceleste en el duelo contra Venezuela.

Sin embargo, Scaoni sorprendió al asegurar que "Seguramente no sea su último partido en Buenos Aires, él (Messi) merece volver a jugar, ya veremos, él merece volver a jugar".

Lo dicho por Scaloni abre la puerta a la posibilidad para que Lionel Messi regrese a su país a disputar un partido de fútbol.

Sin embargo, se prevé que este no sería de carácter oficial y se trataría de algún amistoso.

