Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 15:01
Messi, cerca de visitar Colombia para jugar amistoso: ¿cuándo y contra quién?
Adelantan negociaciones para que el Inter Miami juegue pronto en Colombia.
Las competencias del fútbol en el continente americano van llegando a su final en este 2025, en el caso de la MLS falta pocos partidos para definir los ganadores de conferencia y la posterior final del certamen, donde recordemos el Inter Miami de Lionel Messi viene de superar las semifinales de la zona Este.
Por otro lado, en la presente edición de la Liga BetPlay se va desarrollando la fase de cuadrangulares, buscando los finales de la competencia que otorgará la anhelada estrella de Navidad en este 2025.
Hay negociaciones para concretar un amistoso con Inter Miami en Colombia
Los equipos no solo piensan en el remate de esta campaña, sino que también miran hacia el horizonte para analizar posibles refuerzos a sus plantillas, cambios en su dirección técnica y también algunos partidos amistosos de pretemporada.
Pues bien, un gran atractivo mundial es sin duda la presencia de Lionel Messi en los campos de juego, por eso, de acuerdo con información del periodista Julián Céspedes, empresarios colombianos intentan concretar un partido amistoso para enero de 2026 con el equipo rosado de la MLS, a quien no le importa mucho el tipo de rivales sino más bien que se cumplan con sus exigencias de logística y económicas.
¿Contra qué rival jugará el Inter Miami en Colombia?
La fuente indica que los empresarios ofrecen dos posibilidades con sedes distintas, mencionando que América de Cali es el equipo más interesado en concretar el partido amistoso (ya envió correo firmal al Inter Miami), duelo que se llevaría a cabo en el Estadio Pascual Guerrero.
Por otro lado, la segunda opción que manejan para tener a Messi y compañía en territorio colombiano es la ciudad de Medellín, donde jugarían contra Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot.
Varios empresarios colombianos tienen la intención de traer al @InterMiamiCF en el mes de enero.— Julián Céspedes (@JulianMCespedes) November 24, 2025
La primera opción es hacer el juego en Cali, América ya manifestó el interés de que se realice el juego en el Pascual. (Ya el correo fue enviado a Miami para iniciar negociación) en…
Fuente
Antena 2