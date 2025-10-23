Messi confirmó el equipo en que jugará después del Mundial 2026

Desde que el capitán argentino vistió la camiseta rosada, el Inter Miami se transformó en un conjunto competitivo y mediático. Bajo su liderazgo, el club conquistó la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024 y se ganó un lugar en los torneos internacionales de la CONCACAF.

La presencia del número 10 atrajo a grandes nombres, como Rodrigo De Paul, reforzando una plantilla que ahora apunta a consolidarse como referente continental. La MLS, por su parte, ha encontrado en el equipo de Florida una vitrina ideal para mostrar su crecimiento y ambición.

A sus 38 años, Messi demuestra que su pasión por el balón no ha disminuido. En lugar de retirarse, decidió apostar por un entorno que valora su influencia tanto dentro como fuera del campo. Su permanencia impulsa el desarrollo de nuevas generaciones, eleva el nivel competitivo del torneo y fortalece el atractivo comercial de la liga. Marcas, estadios y aficionados se benefician de un fenómeno global que mantiene viva la magia del fútbol.

El horizonte del argentino no termina en Miami. La posibilidad de participar en la Finalissima 2026, donde Argentina enfrentará a España, mantiene viva la ilusión de sumar otro trofeo a su colección. Al mismo tiempo, su papel como embajador del deporte en Estados Unidos coincide con la organización de la próxima Copa del Mundo 2026, un evento que pondrá al país en el centro del mapa futbolístico internacional.