Messi confirmó el equipo en que jugará después del Mundial 2026
Lionel Messi terminó con los rumores sobre su futuro profesional.
Lionel Messi volverá a ser protagonista en Estados Unidos tras confirmar la extensión de su contrato con el Inter Miami CF hasta finales de 2028. La noticia, revelada por medios norteamericanos, consolida al conjunto del sur de la Florida como el proyecto más ambicioso de la Major League Soccer y reafirma el deseo del campeón mundial de seguir compitiendo al más alto nivel.
Desde su llegada en 2023, la figura del rosarino cambió por completo la imagen del club y de la liga. Con esta renovación, el vínculo entre ambas partes no se limita al terreno de juego, sino que se extiende a una apuesta por el crecimiento del fútbol en América del Norte.
Además, el nuevo compromiso coincide con la esperada inauguración del Miami Freedom Park, el moderno estadio que se abrirá en 2026 y que servirá como símbolo del proyecto que lidera David Beckham junto a los hermanos Mas.
Desde que el capitán argentino vistió la camiseta rosada, el Inter Miami se transformó en un conjunto competitivo y mediático. Bajo su liderazgo, el club conquistó la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024 y se ganó un lugar en los torneos internacionales de la CONCACAF.
La presencia del número 10 atrajo a grandes nombres, como Rodrigo De Paul, reforzando una plantilla que ahora apunta a consolidarse como referente continental. La MLS, por su parte, ha encontrado en el equipo de Florida una vitrina ideal para mostrar su crecimiento y ambición.
A sus 38 años, Messi demuestra que su pasión por el balón no ha disminuido. En lugar de retirarse, decidió apostar por un entorno que valora su influencia tanto dentro como fuera del campo. Su permanencia impulsa el desarrollo de nuevas generaciones, eleva el nivel competitivo del torneo y fortalece el atractivo comercial de la liga. Marcas, estadios y aficionados se benefician de un fenómeno global que mantiene viva la magia del fútbol.
El horizonte del argentino no termina en Miami. La posibilidad de participar en la Finalissima 2026, donde Argentina enfrentará a España, mantiene viva la ilusión de sumar otro trofeo a su colección. Al mismo tiempo, su papel como embajador del deporte en Estados Unidos coincide con la organización de la próxima Copa del Mundo 2026, un evento que pondrá al país en el centro del mapa futbolístico internacional.
La decisión de renovar su contrato es una declaración de principios. Messi sigue siendo un ícono de excelencia, y su permanencia en la MLS confirma que todavía tiene capítulos por escribir. Para el Inter Miami, es la consolidación de un sueño; para la liga, una oportunidad de oro; y para los aficionados, la promesa de seguir disfrutando del talento de un genio que, a pesar del paso del tiempo, continúa redefiniendo la historia del fútbol mundial.
En definitiva, el vínculo entre Messi e Inter Miami representa mucho más que un simple acuerdo deportivo: es la unión entre la leyenda y la evolución de un fútbol que busca trascender fronteras. Hasta 2028, el sur de Florida seguirá siendo el escenario donde el mejor del planeta inspira, guía y deja huella.
