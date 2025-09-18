Messi confirmó en qué club jugará en 2026: ¿Regresará a Newell’s?

Después de las Eliminatorias Sudamericanas con la selección de Argentina, Lionel Messi se despidió en un partido especial ante Venezuela con dos goles y una asistencia. Un juego esencial para confirmar el adiós de un jugador que marcó los tiempos de una generación en el continente y en el mundo.

Vea también: James ve la cara más amarga de México: "fue un desperdicio de dinero"

Se acabó su experiencia en las Eliminatorias Sudamericanas dejando números abismales como ser el máximo anotador de la historia de las clasificatorias. Seguramente jugará el Mundial de 2026 y ahí podría ponerle fin a su carrera deportiva dependiendo de lo que le diga su cuerpo.

Un momento que seguramente nadie quería que llegara. Se acerca su adiós como profesional, pero mientras tanto, habrá que gozar de su magia intacta. En ese sentido, con 38 años encima, Lionel Messi ya aseguró en dónde va a jugar durante el 2026.

En Argentina piden el regreso de Lionel Messi para protagonizar una rivalidad contra Ángel Di María en el clásico entre Newell’s Old Boys vs Rosario Central. Retirarse en la ‘Lepra’ sería el mejor final para cerrar un capítulo en el equipo que lo vio nacer y que lo catapultó al Barcelona donde debutó como profesional.

EL CONTRATO MILLONARIO QUE FIRMARÁ LIONEL MESSI PARA EL 2026

Quedan apenas dos meses para que termine el vínculo de Lionel Messi con el Inter Miami en donde ya dejó huella con 62 tantos y un título desde que llegó en 2023. Con él, llegaron otras figuras del Barcelona como Sergio Busquets y Jordi Alba. Bajo ese panorama, Messi tendrá que solucionar su futuro para definir en dónde jugará durante el próximo año.

Newell’s quiere contar con el argentino, pero todavía no han entablado diálogos. En ese orden de ideas, todo indica que su futuro estará relacionado todavía con el Inter Miami que le ofrece un contrato millonario para retenerlo durante el 2026. Además, mantenerse en Estados Unidos podría venirle bien, teniendo en cuenta que dicho país será sede del Mundial.

Le puede interesar: Jugadores del Pereira se rebelaron: radical decisión para la Liga BetPlay

Según lo que se dice en Miami Herald, todo indica que ya hay acercamientos del Inter con Lionel Messi que ya habría aceptado las condiciones. Ya solo faltaría el intercambio de documentos, “la leyenda argentina de 38 años y el Inter Miami han llegado a un acuerdo sobre un nuevo contrato plurianual, según una fuente con conocimiento del acuerdo”.

¿EL ÚLTIMO CONTRATO DE LIONEL MESSI COMO JUGADOR PROFESIONAL?

Antes de destapar los detalles del millonario contrato, en el mismo medio local sentencian que este será el último contrato del astro argentino. Bajo esas condiciones, se acaba el sueño de Newell’s de tener al ex Barcelona en sus filas como jugador profesional.

Ya pasando al tema del millonario contrato, afirman que, “su salario anual fue de 20,45 millones de dólares esta temporada, y el valor total de su contrato inicial fue de entre 130 y 150 millones de dólares, que incluye la participación en el club al finalizar su carrera como jugador”.

Lea también: Colombia escala en el Ranking FIFA: nueva posición tras las Eliminatorias

En cuanto a las ganancias por contar con el argentino, avisan que, “antes de la llegada de Messi, el Inter Miami generó ingresos de entre 50 y 60 millones de dólares en 2022, según el club. Se dispararon a entre 120 y 130 millones de dólares en 2023, y este año se proyecta que el club gane cerca de 300 millones”.

Un contrato enorme para despedir a Lionel Messi como jugador profesional. En ganancias para el club y con un salario abismal con respecto a la temporada pasada.