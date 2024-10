Messi sacude al mundo con noticia sobre su retiro y el Mundial 2026: alarma en Argentina

Lionel Messi ha dado una sorpresa bastante inesperada en las últimas horas. El delantero de la Selección Argentina y el inter Miami ha sido consultado sobre su futuro profesional y las respuestas han dejado varias dudas sobre el tiempo en el que seguirá jugando.

En medio de la entrega del premio 'Marca América Award' que lo reconoció como el futbolista con más títulos de la historia del fútbol, el argentino dejó muchas dudas sobre su participación en la Copa del Mundo 2026. El '10' surgido en el Barcelona abrió varias dudas sobre lo que pasará en su futuro cercano.

Para el líder de la selección campeona del mundo y bicampeona de América, es evidente que el final está cerca. Sin embargo, aunque hace unos meses se daba por hecho que su fecha de retiro sería el próximo mundial, todo indica que los planes podrían cambiar.

Lea también: Cristiano Ronaldo vuelve a ganarle a Messi: revelan lista de los futbolistas con más ingresos

Al ser consultado por la chance de jugar la siguiente cita mundialista en Estados Unidos, el rosarino fue contundente: “Las cosas pasan por alto y no me adelanto a los acontecimientos. Trato de disfrutar día a día. Cuando llegue el momento se verá, no me gusta acelerar los tiempos. Ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien yo para estar feliz. Miro más eso que si voy a llegar o no”.

Para e '10' es evidente que su carrera no se enmarca en sumar títulos, sino simplemente en disfrutar: “No contabilizo los títulos. Sobre todo, los individuales. Fue espectacular ver el vídeo. Se me pasan muchas cosas por la cabeza. También hemos pasado momentos complicados. No todo es bonito. Las decepciones me ayudaron a crecer”.

Finalmente, el delantero apuntó que ya no tiene nada más pendiente por hacer en el fútbol: “Pude cumplir todos mis sueños y logré muchos más de los que soñaba cuando chico. Dios me lo regaló. Pude conseguir el sueño más grande de un jugador que es un Mundial. Gané muchos títulos en el club de mi vida que es el Barcelona. También gané en París y ahora con Inter. Luchas con seguir consiguiendo muchas más cosas”.

Le puede interesar: Lionel Messi regresaría al Barcelona esta temporada: esto se sabe

Aún no se sabe que será del futuro del futbolista más exitoso de la historia. Lo cierto es que el '10' se encuentra en sus últimos bailes y su retiro parece estar más cerca de lo pensado.