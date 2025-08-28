Lionel Messi sorprendió al confirmar que el próximo 4 de septiembre de 2025, en el duelo frente a Venezuela en el Estadio Monumental, disputará lo que será su último partido de Eliminatorias en suelo argentino. La noticia encendió la emoción de los hinchas, que ya preparan un marco inolvidable para despedir a su máximo referente en este tipo de compromisos.

La Selección Argentina afrontará una doble jornada clave: primero recibirá a la Vinotinto en Buenos Aires y, días más tarde, viajará a Quito para enfrentar a Ecuador. Sin embargo, la atención se concentra en el choque ante los venezolanos, no solo por el aspecto deportivo, sino porque Messi lo catalogó como “muy especial”, dejando entrever que será una noche cargada de simbolismo.

A lo largo de su trayectoria con la camiseta albiceleste, el rosarino construyó un vínculo inquebrantable con la afición local. En total, marcó 35 goles en territorio argentino, repartidos entre 23 tantos en Eliminatorias y 12 en partidos amistosos. Estos registros lo han convertido en una figura central en ciudades como Córdoba, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero, además de la capital, donde cada aparición suya convoca multitudes.

Más allá de las cifras, lo que genera expectativa es el componente emocional. El Monumental, escenario de innumerables gestas, podría presenciar por última vez al ’10’ en un partido clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo.

Así mismo lo reconoció el atacante del Inter Miami: "Va a ser especial, un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá algún amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial donde por eso me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos, todos los que puedan."

Argentina ya aseguró su boleto a la próxima cita mundialista y además selló el primer puesto de la tabla de CONMEBOL, lo que le permite afrontar esta fecha sin presión en el resultado. Por ello, el duelo contra Venezuela adquiere un carácter simbólico, enmarcado más en la despedida de un ciclo que en la necesidad de sumar puntos.

El legado del crack rosarino en esta competencia es incuestionable. Convirtió goles decisivos, cargó con la responsabilidad en momentos de crisis y guio a sus compañeros en múltiples campañas. Su impacto no se limita a lo deportivo: se transformó en un ícono cultural, un referente que une generaciones de aficionados al rededor del planeta.

De confirmarse que este será su último encuentro de Eliminatorias en Argentina, la historia cerraría con broche de oro. Será la oportunidad para que el público le rinda homenaje en un escenario emblemático, en una noche que promete emociones fuertes y recuerdos imborrables.

Lo que resta ahora es aguardar el pitazo inicial. Más allá de lo que suceda en el marcador, el 4 de septiembre quedará marcado como una fecha especial en la memoria colectiva del fútbol argentino. Messi, con su sencillez y grandeza, se prepara para regalar otra jornada mágica, posiblemente la última en este tipo de torneos sobre el césped argentino.