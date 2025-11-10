Messi de nuevo en el Camp Nou: El argentino estuvo en el estadio remodelado

La mañana del lunes 10 de noviembre dejó una imagen que nadie esperaba ver tan pronto, Lionel Messi regresando al Camp Nou. El argentino, que se encuentra en España con la selección argentina, decidió pasar por el remodelado estadio del FC Barcelona sin previo aviso al club. Su presencia tomó por sorpresa a todos en la institución, pero también despertó una ola de nostalgia entre los hinchas culés.

Según medios locales, el personal de seguridad lo reconoció apenas llegó y le permitió el ingreso sin inconvenientes. No había cámaras esperándolo ni actos oficiales programados, solo Messi caminando por el lugar que fue su casa durante más de dos décadas, observando los nuevos espacios del estadio que lo vio crecer, brillar y convertirse en leyenda.