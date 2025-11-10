Actualizado:
Lun, 10/11/2025 - 15:53
Messi de nuevo en el Camp Nou: El argentino estuvo en el estadio remodelado
El astro argentino sorprendió a todo el mundo con las fotos que publicó en la mañana.
La mañana del lunes 10 de noviembre dejó una imagen que nadie esperaba ver tan pronto, Lionel Messi regresando al Camp Nou. El argentino, que se encuentra en España con la selección argentina, decidió pasar por el remodelado estadio del FC Barcelona sin previo aviso al club. Su presencia tomó por sorpresa a todos en la institución, pero también despertó una ola de nostalgia entre los hinchas culés.
Según medios locales, el personal de seguridad lo reconoció apenas llegó y le permitió el ingreso sin inconvenientes. No había cámaras esperándolo ni actos oficiales programados, solo Messi caminando por el lugar que fue su casa durante más de dos décadas, observando los nuevos espacios del estadio que lo vio crecer, brillar y convertirse en leyenda.
Una visita que emocionó a todo el entorno culé
La visita no estaba en la agenda de nadie en el club, pero el Barcelona respondió con gratitud. A través de sus redes sociales, el equipo destacó que “Messi siempre tendrá las puertas abiertas del Camp Nou”, reafirmando la eterna conexión entre el jugador y la institución.
El propio Messi compartió varias imágenes del recorrido en sus redes. En las fotos se le vio sonriente, tranquilo y visiblemente emocionado. El mensaje que acompañó las publicaciones conmovió a los millones de aficionados blaugranas alrededor del mundo:
“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”, escribió el argentino.
Un regreso simbólico al hogar
La publicación se volvió viral en cuestión de minutos. Miles de hinchas interpretaron la visita como un cierre emocional de un ciclo que nunca tuvo despedida en el campo. Desde su salida en 2021, el vínculo entre Messi y el club no ha dejado de generar nostalgia y esperanza de un reencuentro futuro.
Han pasado más de cuatro años desde aquel adiós inesperado, pero el cariño sigue intacto. Y aunque Messi ahora pertenece al fútbol estadounidense, su paso por el nuevo Spotify Camp Nou fue una recordatoria poderosa de lo que significa su legado en Barcelona: el de un jugador que no solo marcó goles, sino una era imborrable en la historia del fútbol.
Fuente
Antena 2