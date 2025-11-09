Actualizado:
Messi e Inter Miami imparables, 4-0 y a semifinales de conferencia en la MLS
Con un gran partido del argentino el Inter Miami consigue seguir avanzando en los playoffs.
El Inter Miami de Lionel Messi no necesitó a Luis Suárez para brillar. Este sábado, el equipo del sur de Florida se impuso con autoridad 4-0 ante Nashville, con un doblete del astro argentino y otro de su compatriota Tadeo Allende, asegurando su clasificación a la siguiente fase de los playoffs de la MLS.
La ausencia del delantero uruguayo sancionado por una patada en el partido anterior pasó inadvertida. Fueron ampliamente superiores y definieron el encuentro desde la primera mitad.
Doblete de Messi para encaminar la serie
El capitán argentino abrió el marcador al minuto 9 con un remate preciso de zurda desde fuera del área, imposible para el arquero visitante. Ese tanto rompió un inicio trabado por las constantes interrupciones y dio confianza a los locales.
Messi estuvo cerca de marcar el segundo al 31’ con un tiro libre que Baltasar Rodríguez desvió apenas por encima del travesaño. Pero la recompensa llegó minutos después: al 38’, Messi volvió a aparecer con otro disparo desde fuera del área, tras una gran asistencia de Mateo Silvetti, para poner el 2-0 antes del descanso.
Nashville lo intentó, pero el Inter no perdonó
En la segunda mitad, Nashville intentó reaccionar y hasta tuvo un gol anulado por falta previa. Sam Surridge y Walker Zimmerman tuvieron opciones claras, pero la falta de precisión y la solidez defensiva del Inter mantuvieron el arco en cero.
El equipo de Mascherano aguantó la embestida rival y respondió con contundencia. Silvetti volvió a ser protagonista al 65’ con una gran jugada individual que casi termina en gol, pero el cierre perfecto llegó por cuenta de Tadeo Allende.
Allende completó la fiesta
Al 72’, el argentino aprovechó una gran acción de Jordi Alba, quien celebraba su partido número 100 con el club, para definir el 3-0 con un toque sencillo. Tres minutos más tarde, el mismo Allende cerró la goleada con un golazo de vaselina, tras un rápido contragolpe.
El 4-0 final selló una noche soñada para el Inter Miami, que mostró su mejor versión colectiva y ofensiva en la temporada.
Un triunfo histórico para el Inter Miami
Con esta victoria, Inter Miami avanza por primera vez en su historia a la segunda fase de los playoffs de la MLS, confirmando el crecimiento del proyecto liderado por Messi, Suárez, Busquets y Alba.
El equipo ahora en la semifinal de conferencia, con la ilusión intacta de conquistar el primer título de liga en la joven historia de la franquicia.
