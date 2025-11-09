Messi e Inter Miami imparables, 4-0 y a semifinales de conferencia en la MLS

Doblete de Messi para encaminar la serie

El capitán argentino abrió el marcador al minuto 9 con un remate preciso de zurda desde fuera del área, imposible para el arquero visitante. Ese tanto rompió un inicio trabado por las constantes interrupciones y dio confianza a los locales.

Messi estuvo cerca de marcar el segundo al 31’ con un tiro libre que Baltasar Rodríguez desvió apenas por encima del travesaño. Pero la recompensa llegó minutos después: al 38’, Messi volvió a aparecer con otro disparo desde fuera del área, tras una gran asistencia de Mateo Silvetti, para poner el 2-0 antes del descanso.

Nashville lo intentó, pero el Inter no perdonó

En la segunda mitad, Nashville intentó reaccionar y hasta tuvo un gol anulado por falta previa. Sam Surridge y Walker Zimmerman tuvieron opciones claras, pero la falta de precisión y la solidez defensiva del Inter mantuvieron el arco en cero.

El equipo de Mascherano aguantó la embestida rival y respondió con contundencia. Silvetti volvió a ser protagonista al 65’ con una gran jugada individual que casi termina en gol, pero el cierre perfecto llegó por cuenta de Tadeo Allende.