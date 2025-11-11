Messi fue muy claro: Estos fueron sus dos mejores momentos en Barcelona

Nostalgia por una etapa irrepetible

“Me quedo con el primer sextete con Guardiola, que fue extraordinario, y la última Champions con Luis Enrique.”

Messi también se refirió al vínculo que aún mantiene con la afición culé, cuatro años después de su salida.

“Es espectacular. Cuando me llegan cosas de Barcelona, de la gente, de esa etapa que vivimos, siempre me agarra un poco de nostalgia y mucha emoción”, confesó.

El argentino recordó con cierta tristeza la forma en que se dio su adiós en 2021, cuando el club no pudo renovarle contrato por motivos económicos.

“Me quedó una sensación rara por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente, por la pandemia. Después de toda una vida ahí, no me fui como soñaba”, explicó.