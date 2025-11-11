Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 15:26
Messi fue muy claro: Estos fueron sus dos mejores momentos en Barcelona
El argentino estuvo en una entrevista y habló sobre su paso por el Barcelona.
En una carrera repleta de títulos, récords e historia, Lionel Messi sorprendió al escoger solo dos momentos como los más especiales de su paso por el FC Barcelona, el club donde se formó, creció y alcanzó la cima del fútbol mundial.
El actual jugador del Inter Miami repasó su etapa en el conjunto blaugrana durante una entrevista, en la que no dudó al responder qué recuerdos guarda con más cariño:
Nostalgia por una etapa irrepetible
“Me quedo con el primer sextete con Guardiola, que fue extraordinario, y la última Champions con Luis Enrique.”
Messi también se refirió al vínculo que aún mantiene con la afición culé, cuatro años después de su salida.
“Es espectacular. Cuando me llegan cosas de Barcelona, de la gente, de esa etapa que vivimos, siempre me agarra un poco de nostalgia y mucha emoción”, confesó.
El argentino recordó con cierta tristeza la forma en que se dio su adiós en 2021, cuando el club no pudo renovarle contrato por motivos económicos.
“Me quedó una sensación rara por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente, por la pandemia. Después de toda una vida ahí, no me fui como soñaba”, explicó.
Agradecido por una vida entera en Barcelona
A pesar de aquel final amargo, el capitán campeón del mundo aseguró que su historia con el Barça siempre será parte de él.
“Estoy agradecido a Dios por haberme llevado a ese lugar cuando era un niño. Mis hijos nacieron allí, crecí y pasé toda mi vida en Barcelona. Formar parte de ese club es algo que me marcó para siempre”, sentenció.
Lionel Messi dejó al Barcelona en 2021 con un legado de 35 títulos, incluidos 10 Ligas, 4 Champions League y el histórico sextete de 2009, una hazaña que ningún otro club ha repetido en la era moderna.
Fuente
Antena 2