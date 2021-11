Messi ganó su séptimo Balón de Oro, pero pidió uno para Robert Lewandowski

El futbolista argentino Lionel Andrés Messi ganó este lunes 29 de noviembre el Balón de Oro, séptimo en su palmares, que lo reconoce como el mejor jugador de la temporada 2021.

Al momento de recibir el premio, Messi sorprendió durante su discurso al pedirle a France Football, encargados de otorgar el premio, que deberían entregarle uno al delantero polaco Robert Lewandowski por haber sido, para él, el mejor del año anterior.

“Ojalá France Football te dé el balón de oro que te ganaste legítimamente el año pasado, no se pudo entregar por la pandemia pero lo justo es que lo tengas en tu casa”, afirmó.

Messi reconoció que ganó el Balón de Oro gracias a la victoria en la Copa América por lo que quiso mandar una dedicatoria especial a sus compañeros de la albiceleste.

"Varias veces me tocó ganar este premio y tenía impresión de que me faltaba algo con Argentina. Este año pudo darse, el sueño que buscaba desde hace años, que se me escapaba y al fin llegó. Este premio es por eso, por lo que hicimos en la Copa América y quiero compartirlo con ellos", dijo.

El jugador recordó que hace dos años, cuando ganó el último Balón de Oro, aceptó que le quedaban pocos años y que todo el mundo empezó a preguntarle por su retirada.

"No sabía si podría volver a estar aquí, me preguntaban por la fiesta de mi retirada y ahora estoy aquí e París, muy feliz, ilusionado por nuevos retos. No sé cuanto me queda pero espero que sea mucho, porque me divierto mucho", dijo.

Aseguró que, por vez primera, le entregan un Balón de Oro en la ciudad donde vive, por lo que celebrará con su familia.