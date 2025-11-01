Messi jugará en Perú; confirman fecha, sede y rival del partido con Inter Miami

Hace unos cinco días se dio a conocer que Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami hasta diciembre del 2028, delantero argentino que seguirá defendiendo la camiseta del equipo rosado de la MLS por mucho más tiempo.

El ganador de ocho Balones de Oro, quien llegó al Inter Miami en junio del 2023, buscará estar en plenitud de forma para lo que será el Mundial del 2026, pues el argentino confesó recientemente que analizará su presente para saber si estará o no en la cita orbital con la Selección Argentina.

