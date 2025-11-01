Actualizado:
Sáb, 01/11/2025 - 11:50
Messi jugará en Perú; confirman fecha, sede y rival del partido con Inter Miami
El crack argentino sigue siendo un atractivo inmenso para el fútbol mundial.
Hace unos cinco días se dio a conocer que Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami hasta diciembre del 2028, delantero argentino que seguirá defendiendo la camiseta del equipo rosado de la MLS por mucho más tiempo.
El ganador de ocho Balones de Oro, quien llegó al Inter Miami en junio del 2023, buscará estar en plenitud de forma para lo que será el Mundial del 2026, pues el argentino confesó recientemente que analizará su presente para saber si estará o no en la cita orbital con la Selección Argentina.
Confirman partido amistoso del Inter Miami en Perú
Teniendo en cuenta que la presente edición de la MLS acaba el próximo 5 de diciembre y que la liga de los Estados Unidos tiene una nueva edición hasta finales de febrero del 2026, la idea que tienen en el Inter Miami es concretar partidos amistosos que ayuden a que los jugadores lleguen con ritmo a las competencias oficiales, algo aún más necesario para los futbolistas que planean estar en el Mundial del 2026.
Así las cosas, el equipo rosado de La Florida ya tendría agendado un partido amistoso contra Alianza Lima en el Estadio Nacional, duelo que según el periodista deportivo Carlos Alberto el 'Tigrillo' Navarro se llevará a cabo el próximo 24 de enero en el marco de la 'Noche Blanquiazul 2026', partido donde tradicionalmente 'el equipo del pueblo’ presenta sus refuerzos para la siguiente temporada.
🗣️🚨🗣️🚨🗣️🚨Como lo dijimos el lunes, @ClubALoficial abre su temporada con @InterMiamiCF el partido será el 24 de enero y la recontrasorpresa debe ser @neymarjr con la camiseta rosada. Gracias Pechicuais pic.twitter.com/mVOVI3qkdL— Tigrillo Navarro (@TigrilloPeru) October 31, 2025
Neymar podría unirse al Inter Miami
La fuente indica que este partido pronto será oficializado y que no solo tendría el atractivo de ver a Lionel Messi en territorio peruano, sino que también hay chances de que Neymar Jr. juegue el partido vestido con la camiseta rosada del Inter Miami.
El delantero brasileño, quien actualmente juega para el Santos de su país, acaba contrato con el ‘Peixe’ en diciembre de este 2025 y podría buscar una nueva aventura acompañado de su amigo Lionel Messi, un club que suele hacer resonantes contrataciones y que no sería indiferente con Neymar.
