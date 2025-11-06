Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 06:41
Messi le responde a Cristiano: "Ganar el Mundial es lo máximo"
El argentino estuvo presente en un foro en Miami y se refirió sobre la sensación de ganar un Mundial.
Cristiano Ronaldo en sus últimos años ha dado mucho de que hablar con sus entrevistas, critica premios, trofeos y competencias, lo que lo ha llevado a varias contradicciones con declaraciones pasadas. En este caso en su última entrevista con Piers Morgan, el jugador portugués le restó importancia a lo que realmente es ganar un Mundial, insinuando que son únicamente 6 o 7 partidos y que a él personalmente no le cambia el hecho de ganarlo o no.
Messi respondió
Aparte de que las declaraciones de Cristiano no generan mucho sentido, ha salido a la luz un video viejo de él, previo al Mundial 2022 diciendo que la copa era su obsesión y que era el mejor trofeo que se podía conseguir, pero más allá de las declaraciones antiguas o no, el jugador argentino, reciente campeón del mundo, Lionel Messi, le respondió indirectamente en un foro en Miami refiriéndose a lo que es la sensación de ganar el Mundial.
"Para mí fue especial. Primero, porque para un jugador ganar el Mundial es lo máximo. Es como cualquiera en su trabajo, cualquier profesional poder llegar a lo máximo. No hay más después del Mundial. No se puede pedir más nada. Y encima yo había tenido la suerte de haber conseguido todo antes. A nivel de club, a nivel individual. Habíamos conseguido también con la selección la Copa América. Era lo que faltaba también. Era como cerrar toda mi carrera con ese trofeo"
Las declaraciones de Cristiano no envejecen bien
El jugador portugués sin lugar a dudas es uno de los mejores jugadores de la historia y no hay nadie que pueda debatirlo, sin embargo, en los últimos años se ha dedicado a menospreciar los distintos premios, copas y trofeos que no gana, dejándolo en evidencia con declaraciones que había hecho antes.
Por ejemplo, hace algunos años declaró que quería ser el mayor ganador histórico del Balón de Oro, que no había mejor distinción individual, para un par de años después decir que el premio no tiene relevancia, que si él lo ganase ni siquiera lo aceptaría. Además hace mucho énfasis en que ganar cualquier cosa con Portugal es mucho más que ganar un Mundial, llegando a decir incluso que es más difícil ganar la Nations League.
Fuente
Antena 2