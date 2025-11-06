Messi le responde a Cristiano: "Ganar el Mundial es lo máximo"

Messi respondió

Aparte de que las declaraciones de Cristiano no generan mucho sentido, ha salido a la luz un video viejo de él, previo al Mundial 2022 diciendo que la copa era su obsesión y que era el mejor trofeo que se podía conseguir, pero más allá de las declaraciones antiguas o no, el jugador argentino, reciente campeón del mundo, Lionel Messi, le respondió indirectamente en un foro en Miami refiriéndose a lo que es la sensación de ganar el Mundial.

"Para mí fue especial. Primero, porque para un jugador ganar el Mundial es lo máximo. Es como cualquiera en su trabajo, cualquier profesional poder llegar a lo máximo. No hay más después del Mundial. No se puede pedir más nada. Y encima yo había tenido la suerte de haber conseguido todo antes. A nivel de club, a nivel individual. Habíamos conseguido también con la selección la Copa América. Era lo que faltaba también. Era como cerrar toda mi carrera con ese trofeo"