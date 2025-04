Messi le respondió a James por polémica sobre Argentina en Copa América

Cuando el reloj marcaba el minuto 66, Messi sufrió una torcedura de tobillo sin intervención rival que le obligó a retirarse entre lágrimas. Esa imagen de dolor del “10” contrastó con el espíritu de superación de sus compañeros, quienes supieron sobreponerse a la ausencia del genio rosarino para buscar el título.

En la misma entrevista con Simplemente Fútbol, comentó su visión sobre el calendario de cara al futuro, admitiendo que el camino no será sencillo: “Está lejos, pero al mismo tiempo pasa muy rápido. Este año para mí será importante poder jugar con consistencia, poder seguir sintiéndome bien”. Allí mismo, el argentino fue consultado por las palabras de James Rodríguez, a lo que respondió que Argentina "fue el mejor equipo" y por ello se quedó con el título.

Con la mira puesta en el Mundial de 2026 y en sus compromisos con Inter Miami, Messi confesó estar en un constante proceso de evaluación personal: “Tengo que ser honesto conmigo mismo para entender si puedo estar ahí o no. Me gusta lo que hago, crecí con el balón y siempre será así, independientemente de que sea jugador o no. Mientras pueda lo aprovecharé”.

Pese a la incertidumbre que rodea su futuro, el delantero expresó su filosofía de enfoque a corto plazo: “Obviamente, pienso en el Mundial y en la posibilidad de estar ahí, pero vivo el día a día”. Esa mentalidad pragmática se ve reflejada en su pretemporada con Inter Miami: “Este año he hecho una buena pretemporada, he empezado bien. Va a ser un año largo porque no habrá forma de parar. En junio tendremos el Mundial de Clubes, que es una competición con muchos partidos”.

Por último, la final sirvió para homenajear a Ángel Di María, quien anunció su adiós a la selección tras una carrera brillante en el combinado nacional. Messi, fiel a su estilo, evitó las celebraciones excesivas y prefirió subrayar el trabajo colectivo que permitió alzar la copa, reafirmando que su verdadero motor siempre será el amor por la camiseta argentina.