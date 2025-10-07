Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 18:56
Messi no pudo contenerse: emotivo mensaje a Jordi Alba por su retiro
El capitán del Inter Miami no dudo en reaccionar a la marcha de uno de sus más fieles escuderos.
La reciente noticia del retiro de Jordi Alba conmovió a millones de aficionados, y uno de los más afectados fue Lionel Messi, quien no tardó en enviarle un sentido mensaje de despedida que se volvió tendencia en redes sociales. La reacción del argentino dejó claro que su relación con el lateral español trasciende las canchas.
El defensor de 36 años sorprendió al mundo al anunciar que colgará los botines al finalizar la temporada. En un emotivo video, Alba explicó que tomó la decisión “con convicción, plenitud y felicidad”, cerrando así una trayectoria marcada por la constancia, el talento y la disciplina. Su despedida llega tras una carrera repleta de logros: más de 690 partidos en clubes, 93 apariciones con la Selección de España y una impresionante colección de títulos que incluyen Champions, Ligas y Eurocopa.
Sin embargo, el momento más conmovedor no estuvo en la conferencia ni en los homenajes, sino en el mensaje de su eterno socio dentro del campo. Messi, quien compartió con él años de gloria en el Barcelona y una última etapa en el Inter Miami, escribió unas palabras que sintetizan una amistad forjada en el fútbol: “Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí…”. Y remató con un toque de humor y nostalgia: “¿Quién me va a dar los pases atrás ahora???”.
Esa frase, cargada de sentimiento, resume una de las duplas más icónicas del fútbol moderno. El entendimiento entre Messi y Alba fue una marca registrada durante la época dorada del Barça. Sus combinaciones, caracterizadas por velocidad, precisión y visión, destrabaron innumerables partidos y quedaron grabadas en la memoria de los aficionados culés. Más que compañeros, fueron cómplices de una manera de entender el juego basada en la inteligencia y la intuición.
Más allá del campo, lo que realmente resalta es la conexión humana entre ambos. El capitán argentino, usualmente reservado en sus declaraciones, dejó ver una faceta más íntima, sincera y emotiva. Su mensaje refleja el respeto y cariño que le tiene, a quien fue no solo un aliado táctico, sino también un amigo.
Con su retiro, Jordi Alba deja un legado indiscutible. Considerado uno de los mejores laterales izquierdos de su generación, su impacto se mide no solo en títulos, sino también en constancia y entrega. En el Barcelona conquistó 19 trofeos, incluyendo Champions League, Ligas y Copas del Rey, mientras que con España celebró la Eurocopa de 2012 y la Liga de Naciones 2023. Cada paso de su carrera estuvo marcado por la velocidad, la garra y una inagotable pasión por el balón.
Cuando juegue su último encuentro, no solo se despedirá un defensor legendario, sino también un símbolo de una era. Su marcha dejará un vacío en la banda izquierda y, sobre todo, en el corazón de su inseparable compañero.
La historia de Messi y Alba quedará escrita entre las más emotivas del fútbol moderno: dos amigos que se entendieron sin hablar, y que hoy se despiden sabiendo que su conexión trascenderá el tiempo y las canchas.
