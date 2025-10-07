Messi no pudo contenerse: emotivo mensaje a Jordi Alba por su retiro

Sin embargo, el momento más conmovedor no estuvo en la conferencia ni en los homenajes, sino en el mensaje de su eterno socio dentro del campo. Messi, quien compartió con él años de gloria en el Barcelona y una última etapa en el Inter Miami, escribió unas palabras que sintetizan una amistad forjada en el fútbol: “Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí…”. Y remató con un toque de humor y nostalgia: “¿Quién me va a dar los pases atrás ahora???”.

Esa frase, cargada de sentimiento, resume una de las duplas más icónicas del fútbol moderno. El entendimiento entre Messi y Alba fue una marca registrada durante la época dorada del Barça. Sus combinaciones, caracterizadas por velocidad, precisión y visión, destrabaron innumerables partidos y quedaron grabadas en la memoria de los aficionados culés. Más que compañeros, fueron cómplices de una manera de entender el juego basada en la inteligencia y la intuición.

Más allá del campo, lo que realmente resalta es la conexión humana entre ambos. El capitán argentino, usualmente reservado en sus declaraciones, dejó ver una faceta más íntima, sincera y emotiva. Su mensaje refleja el respeto y cariño que le tiene, a quien fue no solo un aliado táctico, sino también un amigo.

Con su retiro, Jordi Alba deja un legado indiscutible. Considerado uno de los mejores laterales izquierdos de su generación, su impacto se mide no solo en títulos, sino también en constancia y entrega. En el Barcelona conquistó 19 trofeos, incluyendo Champions League, Ligas y Copas del Rey, mientras que con España celebró la Eurocopa de 2012 y la Liga de Naciones 2023. Cada paso de su carrera estuvo marcado por la velocidad, la garra y una inagotable pasión por el balón.